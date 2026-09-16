Tréner City bráni rozhodcov a systém VAR. Pripomenul aj kontroverzný gól Fernandesa

Tréner anglického futbalového klubu Manchester City vyjadril súcit s rozhodcami VAR po tom, čo jeho tím profitoval z jasnej chyby pri ligovom víťazstve 1:0 nad Manchestrom United.
Erling Haaland strelil na Old Trafforde kontroverzný víťazný gól v 60. minúte, čím zabezpečil mestskému rivalovi štvrté víťazstvo v rade.
Systém VAR rozhodol, že hranica ofsajdu bola nastavená podľa obrancu United Patricka Dorgu, čím sa prehliadla pozícia Enza Fernandeza, ktorý bol jasne v ofsajde a zasahoval do hry.
Riaditeľstvo rozhodcov Pro Ref priznalo "omyl pri rozhodnutí" a uviedlo, že videoasistent mal navrhnúť prehodnotiť situáciu na ihrisku. Enzo Maresca však pred štvrtkovým zápasom tretieho kola Ligového pohára proti Norwichu obhajoval rozhodcov.
"Niekedy idú rozhodnutia na vašu stranu, inokedy proti vám. Nie je to ľahké ani pre rozhodcov VAR, ktorí musia v priebehu 10 až 20 sekúnd urobiť rozhodnutie. Všetci robíme chyby – ja, hráči, je to súčasť nášho povolania," povedal Maresca.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester United - Manchester City
Taliansky kouč tiež vyjadril nespokojnosť s tým, že pozornosť médií upútala ofsajdová situácia, najmä po pôsobivom výkone tímu, ktorý hral takmer celú druhú polovicu zápasu len s desiatimi hráčmi po vylúčení Phila Fodena v prvom polčase.
Maresca, ktorý v júni prevzal kormidlo po Pepovi Guardiolovi, tiež pripomenul kontroverznú situáciu zo sezóny 2022/2023, počas ktorej bol asistentom Guardiolu.
Vtedy gól Bruna Fernandesa pre Manchester United bol uznaný napriek prítomnosti Marcusa Rashforda v ofsajdovej pozícii v zápase na Old Trafforde, ktorý United vyhrali 2:1. Maresca uviedol, že ešte stále čaká na oficiálne ospravedlnenie zo strany rozhodcov.
"Pred troma rokmi sa stalo presne to isté v zápase proti Manchestru United. Zápas sme prehrali a gól nemal platiť, ako si určite pamätáte.
Úprimne, nikto sa neospravedlnil. Ešte čakáme na ospravedlnenie. Niekedy sa chyby stávajú pre váš tím, niekedy proti vám. Je to futbal," povedal bývalý tréner FC Chelsea.
Odpovedi na otázku, či mu vyhovuje, že v úvodných kolách Ligového pohára nie je systém VAR, sa Maresca vyhol a radšej sa zameral na nedeľňajší zápas:
"Som veľmi spokojný s neuveriteľným výkonom hráčov v nedeľu. S tým, že sme hrali 70-75 minút s desiatimi hráčmi, som veľmi spokojný. Výkon bol jednoducho úžasný."