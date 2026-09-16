Akvizícia z Trnavy v Bratislave vyhorela. Slovan predčasne ukončil zmluvu

Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava sa dohodol na rozviazaní zmluvy a ukončení spolupráce s 25-ročným krídelníkom Kelvinom Oforim.
Účastník Niké ligy a Ligy majstrov z hlavného mesta to oznámil v stredu na svojom webe.
Ofori sa presunul k „belasým“ v lete 2025 ako voľný hráč po konci svojho pôsobenia v Spartaku Trnava.
V jesennej časti následne zaznamenal 17 štartov za slovenského majstra, pričom strelil tri góly a pridal dve asistencie.
V jarnej časti minulej sezóny hosťoval v Olimpiji Ľubľana.
„Ghanský krídelník v belasom nenaplnil očakávania a pri minimálnom hernom vyťažení bol jeho odchod najlepším riešením pre všetky zúčastnené strany. Kelvinovi Oforimu želáme v ďalšej kariére a osobnom živote všetko dobré,“ uviedol Slovan na svojom webe.