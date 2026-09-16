Akvizícia z Trnavy v Bratislave vyhorela. Slovan predčasne ukončil zmluvu

Kelvin Ofori.
Kelvin Ofori. (Autor: TASR)
TASR|16. sep 2026 o 13:56
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Ghanský krídelník pri minimálnom hernom vyťažení nenaplnil očakávania a zmluva sa ukončila dohodou.

Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava sa dohodol na rozviazaní zmluvy a ukončení spolupráce s 25-ročným krídelníkom Kelvinom Oforim.

Účastník Niké ligy a Ligy majstrov z hlavného mesta to oznámil v stredu na svojom webe.

Ofori sa presunul k „belasým“ v lete 2025 ako voľný hráč po konci svojho pôsobenia v Spartaku Trnava.

V jesennej časti následne zaznamenal 17 štartov za slovenského majstra, pričom strelil tri góly a pridal dve asistencie.

V jarnej časti minulej sezóny hosťoval v Olimpiji Ľubľana.

„Ghanský krídelník v belasom nenaplnil očakávania a pri minimálnom hernom vyťažení bol jeho odchod najlepším riešením pre všetky zúčastnené strany. Kelvinovi Oforimu želáme v ďalšej kariére a osobnom živote všetko dobré,“ uviedol Slovan na svojom webe.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
6
1
0
23:3
19
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
5
2
1
21:16
17
R
V
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
2
1
19:8
17
V
R
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
1
2
18:8
13
R
P
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:16
11
R
P
R
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
1
4
8:11
10
P
V
V
V
P
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
7
2
3
2
19:18
9
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
2
4
11:18
8
P
R
P
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
2
1
5
9:20
7
V
P
R
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
7
1
2
4
9:18
5
P
P
V
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
0
5
3
7:12
5
R
R
R
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
1
2
5
8:16
5
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Kelvin Ofori.
    Kelvin Ofori.
    Akvizícia z Trnavy v Bratislave vyhorela. Slovan predčasne ukončil zmluvu
    dnes 13:563
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