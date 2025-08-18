Lukaku v príprave utrpel vážne zranenie. Neapolu môže chýbať niekoľko mesiacov

Reakcia Romelua Lukakua po tom, ako sa zranil v prípravnom zápase SSC Neapola.
Reakcia Romelua Lukakua po tom, ako sa zranil v prípravnom zápase SSC Neapola. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. aug 2025 o 15:09
ShareTweet0

Natrhol si ľavý stehenný sval.

NEAPOL. Belgický futbalista Romelu Lukaku bude Neapolu chýbať v úvode sezóny Serie A.

Úradujúci taliansky majster informoval, že 32-ročný útočník utrpel vážnejšie zranenie stehna, ktoré by ho mohlo vyradiť z hry až na niekoľko mesiacov.

SSC Neapol uviedol v stanovisku, že Lukaku utrpel počas štvrtkového prípravného zápasu s Olympiakosom vážne natrhnutie svalu ľavého stehna. Klub spod Vezuvu však nekonkretizoval dĺžku absencie.

Ako ale informovala agentúra AFP, podľa talianskych médií by mohol autor 14 gólov a 10 asistencií z minulej sezóny Serie A chýbať úradujúcemu šampiónovi až do novembra. Podľa klubu môže byť potrebná aj operácia.

Zverenci talianskeho kormidelníka Antonia Conteho odštartujú svoje účinkovanie v novom ročníku najvyššej talianskej súťaže v sobotu 23. augusta o 18.30 h na pôde Sassuola.

Serie A

    Reakcia Romelua Lukakua po tom, ako sa zranil v prípravnom zápase SSC Neapola.
    Reakcia Romelua Lukakua po tom, ako sa zranil v prípravnom zápase SSC Neapola.
    Lukaku v príprave utrpel vážne zranenie. Neapolu môže chýbať niekoľko mesiacov
    dnes 15:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Lukaku v príprave utrpel vážne zranenie. Neapolu môže chýbať niekoľko mesiacov