Belgický smoliar z EURO je na odchode z Chelsea. Mal by byť spoluhráčom Lobotku

NEAPOL. Belgický útočník Romelu Lukaku si našiel nový klub. Ako informuje renomovaný novinár Fabrizio Romano na sociálnej sieti, by mal podpísať novú zmluvu s SSC Neapol. Kontrakt by mal platiť do roku 2027.

V klube pôsobí aj slovenský stredpoliar Stanislav Lobotka. Podľa Romana sa tímy dohodli ústne, z Chelsea by mal prestúpiť za 30 miliónov eur plus 15 miliónov eur na bonusoch.

Lukaku bol v základnej zostave Belgicka na EURO 2024 pri úvodnom zápase proti Slovensku, v ktorom zverenci Francesca Calzonu vyhrali prekvapivo 1:0.