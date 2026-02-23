Neapol cíti na rozhodcov veľkú krivdu. Verdikty boli škandalózne, hnevá sa šéf

Šance futbalistov SSC Neapol na obhajobu talianskeho titulu sa začínajú rozplývať.
Zverenci Antonia Conteho v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom prehrali v 26. kole Serie A na pôde Atalanty Bergamo 1:2 a v tabuľke klesli na štvrté miesto. Na vedúci Inter Miláno strácajú už 14 bodov.
V kabíne Neapola po zápase hromžili na rozhodcov i systém VAR a ich verdikty označili za škandalózne. Conte odmietol prísť na tlačovú konferenciu a jeho miesto zaujal športový riaditeľ klubu Giovanni Manna.
Neapol viedol po hlavičke Sama Beukemu, no Atalante sa v záverečnej polhodine podarilo otočiť nepriaznivý vývoj po presných zásahoch Maria Pašaliča a Lazara Samardžiča.
„Partenopei“ sa nevedeli zmieriť s tým, že za stavu 1:0 hlavný rozhodca Daniele Chiffi odvolal penaltu za zákrok Isaka Hiena na dánskeho kanoniera Rasmusa Höjlunda.
VIDEO: Zostrih zápasu Atalanta - Neapol
K ďalšej spornej situácii prišlo po neuznanom góle Miguela Guttiereza pre predchádzajúci údajný faul Höjlunda na Hiena.
„Je nemožné komentovať to, čo sa dialo na trávniku. Mali sme kopať penaltu, no rozhodca ju zrazu odvolal. Potom nám neuznal gól bez toho, aby využil systém VAR a pozrel si celú situáciu na monitore. Pýtam sa, kde bol faul? Bolo to zahanbujúce,“ hneval sa Manna v rozhovore pre DAZN.
Tím spod Vezuvu sa v tejto sezóne cítil poškodený aj v dueloch proti Hellasu Verona a Juventusu Turín.
„Mali sme vtedy ťažké srdce na rozhodcov, no nerozpitvávali sme to. Verdikty v zápase s Atalantou však boli škandalózne. Chceme si zaistiť účasť v novom ročníku Ligy majstrov, no je smutné, že musíme bojovať nielen so súpermi na ihrisku,“ dodal Manna.
V 26. kole sa nedarilo ani ďalšiemu konkurentovi Interu v boji o titul – AC Miláno prehralo doma s Parmou 0:1 a za mestským rivalom zaostáva o 10 bodov.
„Nemôžeme byť spokojní s predvedenou hrou ani s výsledkom. Musím však uznať, že Parma hrala veľmi dobre. Vypracovali sme si šance, no lopta nie a nie skončiť v sieti,“ uviedol asistent trénera Marco Landucci, ktorý viedol AC z lavičky namiesto suspendovaného Massimiliana Allegriho.