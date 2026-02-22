Lobotkov Neapol zaváhal. Síce dlho viedol, no súper v druhom polčase zápas otočil

Na snímke vpravo slovenský futbalista Stanislav Lobotka z Neapola, Nikola Krstovič (uprostred vpravo) z Atalanty a Miguel Gutierrez z Neapola v súboji o loptu v zápase 26. kola talianskej Serie A Atalanta Bergamo - SSC Neapol.
Na snímke vpravo slovenský futbalista Stanislav Lobotka z Neapola, Nikola Krstovič (uprostred vpravo) z Atalanty a Miguel Gutierrez z Neapola v súboji o loptu v zápase 26. kola talianskej Serie A Atalanta Bergamo - SSC Neapol. (Autor: TASR/Lapresse via AP)
TASR|22. feb 2026 o 17:32
ShareTweet0

V neúplnej tabuľke je na treťom mieste o 14 bodov za vedúcim Interom Miláno.

Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom prehrali v 26. kole talianskej Serie A na pôde Atalanty Bergamo 1:2.

V neúplnej tabuľke sú tretí o 14 bodov za vedúcim Interom Miláno. O triumfe Atalanty, ktorá otočila nepriaznivý vývoj, rozhodol v 81. minúte Lazar Samardžič.

FC Janov triumfoval nad FC Turín 3:0 a figuruje na 14. priečke o skóre pred svojím nedeľňajším súperom.

Serie A - 26. kolo:

Atalanta Bergamo - SSC Neapol 2:1 (0:1)

Góly: 61. Pašalič, 81. Samardžić - 18. Beukema 

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/

FC Janov - FC Turín 3:0 (2:0)

Góly: 22. Norton-Cuffy, 40. Ekuban, 83. Messias, ČK: 45+2. İlkhan (Turín)

Tabuľka Serie A

Serie A

    Na snímke vpravo slovenský futbalista Stanislav Lobotka z Neapola, Nikola Krstovič (uprostred vpravo) z Atalanty a Miguel Gutierrez z Neapola v súboji o loptu v zápase 26. kola talianskej Serie A Atalanta Bergamo - SSC Neapol.
    Na snímke vpravo slovenský futbalista Stanislav Lobotka z Neapola, Nikola Krstovič (uprostred vpravo) z Atalanty a Miguel Gutierrez z Neapola v súboji o loptu v zápase 26. kola talianskej Serie A Atalanta Bergamo - SSC Neapol.
    Lobotkov Neapol zaváhal. Síce dlho viedol, no súper v druhom polčase zápas otočil
    dnes 17:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Lobotkov Neapol zaváhal. Síce dlho viedol, no súper v druhom polčase zápas otočil