Lobotkov Neapol zaváhal. Síce dlho viedol, no súper v druhom polčase zápas otočil

Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom prehrali v 26. kole talianskej Serie A na pôde Atalanty Bergamo 1:2.
V neúplnej tabuľke sú tretí o 14 bodov za vedúcim Interom Miláno. O triumfe Atalanty, ktorá otočila nepriaznivý vývoj, rozhodol v 81. minúte Lazar Samardžič.
FC Janov triumfoval nad FC Turín 3:0 a figuruje na 14. priečke o skóre pred svojím nedeľňajším súperom.
Serie A - 26. kolo:
Atalanta Bergamo - SSC Neapol 2:1 (0:1)
Góly: 61. Pašalič, 81. Samardžić - 18. Beukema
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
FC Janov - FC Turín 3:0 (2:0)
Góly: 22. Norton-Cuffy, 40. Ekuban, 83. Messias, ČK: 45+2. İlkhan (Turín)