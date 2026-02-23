Zo San Sira ho odnášali na nosidlách. Angličan bude Milánu chýbať asi dva mesiace

Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek (Autor: REUTERS)
TASR|23. feb 2026 o 20:30
ShareTweet0

Dôsledkom incidentu je podľa klubu zlomenina alveolárneho výbežku čeľuste.

Anglický futbalista Ruben Loftus-Cheek bude mimo diania takmer dva mesiace. Stredopoliar AC Miláno podstúpil operáciu čeľuste, ktorú si zlomil vo víkendovom zápase s Parmou (0:1).

Tridsaťročného Loftusa-Cheeka odniesli zo San Sira na nosidlách s nákrčníkom po kolízii s hosťujúcim brankárom Edoardom Corvim. Dôsledkom incidentu je podľa klubu zlomenina alveolárneho výbežku čeľuste.

„Operácia na odstránenie a stabilizáciu zlomeniny bola úplne úspešná. Ruben sa má dobre a už ho prepustili z nemocnice. Predpokladaný čas rekonvalescencie je okolo ôsmich týždňov,“ citovala z vyhlásenia klubu agentúra AFP.

Loftus-Cheek nastúpil v tejto sezóne za AC v 26 zápasoch a strelil tri góly. Tím je v tabuľke na druhom mieste, desať bodov za vedúcim Interom Miláno a štyri pred úradujúcim majstrom z Neapola.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Ruben Loftus-Cheek
    Ruben Loftus-Cheek
    Zo San Sira ho odnášali na nosidlách. Angličan bude Milánu chýbať asi dva mesiace
    dnes 20:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Zo San Sira ho odnášali na nosidlách. Angličan bude Milánu chýbať asi dva mesiace