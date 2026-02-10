Mexickej polícii na MS pomôžu nezvyčajní pomocníci. Budú vysielať video v reálnom čase

Robotické psy
Robotické psy (Autor: X/Ayodele)
TASR|10. feb 2026 o 09:25
ShareTweet0

Mexiko hostí svetový šampionát spoločne s USA a Kanadou.

Mexickej polícii pomôžu počas MS vo futbale (11. júna - 19. júla) aj robotické psy. Štvornohé roboty sú navrhnuté tak, aby vstupovali do nebezpečných oblastí a vysielali video v reálnom čase bezpečnostným zložkám, ktoré ho môžu vidieť predtým, než začnú konať. Mexiko hostí svetový šampionát spoločne s USA a Kanadou.

Mexická polícia v Monterrey získala zvieracie roboty za 2,5 milióna pesos (približne 145-tisíc dolárov). Zároveň zverejnila „tréningové“ video, na ktorom robotický pes narazil na ozbrojeného muža a pomocou reproduktora mu prikázal, aby odhodil zbraň.

Účelom robotických psov je „podporiť policajtov pri počiatočnom zásahu a chrániť fyzickú bezpečnosť policajtov,“ povedal starosta Guadalupe Hector Garcia. Štadión BBVA, ktorý bude počas turnaja známy ako Estadio Monterrey, bude hostiť štyri zápasy.

Reprezentácie

Robotické psy
Robotické psy
Mexickej polícii na MS pomôžu nezvyčajní pomocníci. Budú vysielať video v reálnom čase
dnes 09:25
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Mexickej polícii na MS pomôžu nezvyčajní pomocníci. Budú vysielať video v reálnom čase