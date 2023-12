Robo Polievka zimným prestupom riskuje, ale záleží hlavne na dvoch veciach (Podcast Spoza piva)

Bavili sme sa aj o tom, aký nepodarený začiatok do sezóny predstavuje Manchester City. A že či sú ich titulové ambície stále nabité na plnú vpred, alebo sa to bude v nasledujúcich týždňoch meniť. Uvidíme.

Robo Polievka, elitný strelec Banskej Bystrice a slovenský reprezentant, sa v rozhovore po poslednom zápase jesene nechal počuť, že môže byť jeho posledný v drese Dukly.

Slovenský útočník si chce zahrať lepšiu súťaž a s vedením sú dohodnutí na tom, že ak príde správna ponuka, Robo prestúpi. Pol roka pred ME v Nemecku je to síce risk, no vypočujte si našu epizódu a dozviete sa, ktoré faktory sú v potenciálnom prestupe najdôležitejšie.

Nezabudnite nám do komentárov uviesť, v ktorom klube by ste Roba videli najradšej vy.