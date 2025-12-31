Pri zákroku mu zaviedli katéter. Legendárny Brazílčan sa po operácii cíti dobre

TASR|31. dec 2025 o 15:05
S Realom Madrid vyhral trikrát Ligu majstrov a získal štyri španielske tituly.

Bývalý brazílsky futbalový obranca Roberto Carlos sa podrobil operácii srdca. Momentálne absolvuje rekonvalescenciu a podľa vlastných slov sa cíti dobre. Pri zákroku mu zaviedli katéter, informovala o tom agentúra DPA.

„Cítim sa fajn, musím však zostať ešte niekoľko dní v nemocnici na pozorovanie," uviedol 52-ročný Roberto Carlos, ktorý s Realom Madrid vyhral trikrát Ligu majstrov a získal štyri španielske tituly. S brazílskou reprezentáciou triumfoval na MS 2002 v Japonsku a Kórejskej republike.

