Povedal áno. Lewandowski prijal ponuku opäť reprezentovať Poľsko

VARŠAVA. Poľský futbalista Robert Lewandowski je otvorený návratu do reprezentácie. Povedal to tréner poľského národného tímu Jan Urban.
Útočník FC Barcelona prestal reprezentovať po hádke s bývalým kormidelníkom Poľska Michalom Probierzom, ktorý zbavil 36-ročného zakončovateľa kapitánskej pásky. Tú si prevzal stredopoliar Piotr Zielinski.
„Telefonoval som s Robertom Lewandowskim a spýtal sa ho, či sa chce vrátiť späť. Povedal, že áno, takže sme urobili krok vpred. Nechcel by som sa však rozprávať len s Robertom, ale aj s ďalšími zainteresovanými - Piotrom Zielinskim a ďalšími hráčmi na tímovej porade.
Rozhodnutie bude moje, ale chcem počuť, čo si o tom myslia hráči,“ citovala agentúra DPA trénera poľskej reprezentácie Urbana, ktorý vystriedal Probierza v júli.
Lewandowski naposledy obliekol poľský dres v marci tohto roka v stretnutí kvalifikácie na majstrovstvá sveta proti Malte.
S 85 gólmi v 158 zápasoch je historicky najlepším strelcom poľskej reprezentácie. Ak sa vráti do národného tímu, môže nastúpiť na najbližší duel kvalifikácie na svetový šampionát 4. septembra v Holandsku.