Lewandowski si s Bayernom všetko vyrozprával. Už je to v poriadku, vraví

MNÍCHOV. Predstavitelia Bayernu Mníchov sa oficiálne rozlúčili s poľským futbalistom Robertom Lewandowským.

Ten našiel spoločnú reč s vedením nemeckého klubu po odchode do FC Barcelona, ktorý sprevádzala kontroverzia.

Bayern odmietal pustiť Lewandowského pred vypršaním kontraktu a Poliak neskôr obvinil manažment z klamstiev.

"Už je to v poriadku. So všetkými som sa stretol a teraz môžem odísť s čistým srdcom," uviedol 33-ročný útočník pre agentúru DPA. Do Mníchova sa vrátil v nedeľu z USA, kde absolvoval sústredenie so svojím novým tímom.