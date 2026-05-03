Dortmund sa musí ešte strachovať o druhé miesto. O bod prišiel v závere

Borussia Mönchengladbach oslavuje gól. (Autor: TASR/DPA via AP)
TASR|3. máj 2026 o 20:01 (aktualizované 3. máj 2026 o 21:39)
Mainz uspel na trávniku St. Pauli.

Futbalisti FSV Mainz zvíťazili na ihrisku FC St. Pauli 2:1 v nedeľňajšom zápase 32. kola Bundesligy.

Domácim nepomohol k ziskom bodu ani vypredaný štadión v Hamburgu a takmer 30-tisíc divákov sledovalo ôsmy zápas St. Pauli za sebou bez víťazstva (0-3-5).

Tím figuruje na 16. mieste, ktoré znamená baráž, na Brémy stráca šesť bodov. Mainz zvíťazil prvýkrát po troch zápasoch a priebežne mu patrí 10. miesto.

Futbalisti Borussie Mönchengladbach zvíťazili nad Borussiou Dortmund 1:0 v nedeľňajšom zápase 32. kola Bundesligy.

O jediný gól zápasu sa v 88. minúte postaral Haris Tabakovič. Dortmund prehral tretí zápas z predošlých štyroch a naďalej figuruje na 2. mieste tabuľky za Bayernom Mníchov, ktorý si už v predstihu zabezpečil majstrovský titul. Mönchengladbach figuruje na 11. pozícii.

Futbalisti SC Freiburg a VfL Wolfsburg remizovali 1:1 v nedeľňajšom zápase 32. kola Bundesligy.

Wolfsburg v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Denisom Vavrom sa vďaka bodu za remízu posunul na 16. miesto, ktoré znamená účasť v baráži.

Bundesliga - 32. kolo

FC St. Pauli - FSV Mainz 1:2 (0:2)

Góly: 87. Ceesay - 6. Tietz, 40. Mwene

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)

Gól: 88. Tabakovič

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 1:1 (0:0)

Góly: 75. Lienhart - 55. Koulierakis

/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý zápas/

Tabuľka Bundesligy

