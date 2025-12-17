Ďalšia veľká osobnosť by mohla zamieriť do zámoria. Rokovania sa už začali

Poľský futbalista Robert Lewandowski v drese Barcelony. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. dec 2025 o 10:10
Futbal: Chicago Fire rokovalo o príchode Lewandowského

Do zámorskej súťaže Major League Soccer (MLS) môže prísť v blízkej budúcnosti ďalšia výrazná postava svetového futbalu. Chicago Fire má za sebou prvé rokovania s útočníkom Barcelony Robertom Lewandowskim.

Tridsaťsedemročnému kanonierovi končí po aktuálnom ročníku zmluva s účastníkom španielskej La Ligy a podľa BBC je naklonený k odchodu do MLS. Na stole je však okrem iného aj zotrvanie v Barcelone, respektíve záujem klubov zo saudskoarabskej Pro League.

Lewandowski sa nachádza na tzv. „zozname objavov“ Chicaga Fire, čo umožňuje ligovým konkurentom rokovať s reprezentantom Poľska len v prípade, že im zaplatia poplatok. Záujem o jeho služby má tiež podľa medializovaných informácií aj Inter Miami.

Útočník Barcelony má v tejto sezóne bilanciu ôsmich gólov zo 17 súťažných duelov.

