Ďalšia veľká osobnosť by mohla zamieriť do zámoria. Rokovania sa už začali

Do zámorskej súťaže Major League Soccer (MLS) môže prísť v blízkej budúcnosti ďalšia výrazná postava svetového futbalu. Chicago Fire má za sebou prvé rokovania s útočníkom Barcelony Robertom Lewandowskim.
Tridsaťsedemročnému kanonierovi končí po aktuálnom ročníku zmluva s účastníkom španielskej La Ligy a podľa BBC je naklonený k odchodu do MLS. Na stole je však okrem iného aj zotrvanie v Barcelone, respektíve záujem klubov zo saudskoarabskej Pro League.
Lewandowski sa nachádza na tzv. „zozname objavov“ Chicaga Fire, čo umožňuje ligovým konkurentom rokovať s reprezentantom Poľska len v prípade, že im zaplatia poplatok. Záujem o jeho služby má tiež podľa medializovaných informácií aj Inter Miami.
Útočník Barcelony má v tejto sezóne bilanciu ôsmich gólov zo 17 súťažných duelov.