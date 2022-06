Sága Lewandowski pokračuje. Hoeness odkázal Barcelone, aby sa neunúvala s ďalšou ponukou

"O novej ponuke neviem nič, ale podľa toho, aké mám informácie o situácii v Mníchove, by sa Barcelona už nemala snažiť dávať ďalšiu ponuku," uviedol Hoeness pre DPA.

"Ja o tom nerozhodujem, no Bayern má jasné stanovisko - Robert by mal naplniť svoj kontrakt v klube. Nedokážem si predstaviť, že existuje suma, ktorá by ich presvedčila zmeniť názor," doplnil dlhoročný stredopoliar bavorského tímu.