Lewandowski dostal netradičnú požiadavku. Vedenie Barcelony nechcelo, aby dával góly

BRATISLAVA.Poľský futbalista Robert Lewandowski získal titul najlepšieho strelca La Ligy už vo svojej prvej sezóne v FC Barcelona, a síce 2022/23.
V knihe "Lewandowski. Prawdziwy" sa priznal jej autorovi Sebastianovi Staszewskemu, že od vedenia klubu vtedy dostal netradičnú požiadavku - aby nestrieľal góly.
V kancelárii prezidenta klubu Joana Laportu boli aj ďalší funkcionári. "Niektorí z nich mali červené tváre, ale nie od pálivého májového slnka, ale od hanby. ´Robert, chceme, aby si... v posledných dvoch kolách už nestrelil žiadne góly,‘" opísal poľský 37-ročný ostrostrelec.
Futbalista sa na neho pozrel s údivom. V tom čase bolo o majstrovi rozhodnuté - Katalánci napokon súťaž ovládli o desať bodov.
Kopačku za najlepšieho strelca hneď v premiérovej sezóne za "blaugranas" získal práve Lewandowski. Strelil 23 gólov, no vedenie nechcelo, aby pridal ďalšie dva. Ak by sa tak stalo, klub by musel zaplatiť Bayernu Mníchov ďalších 2,5 milióna eur.
A to sa v čase finančných problémov Barcelony nechcelo riskovať. "Za viac ako desať rokov hrania na najvyššej úrovni ho nikto nikdy nepožiadal, aby prestal strieľať góly," píše sa v knihe.
Lewandowski hral v základnej zostave v posledných dvoch kolách, no neskóroval ani raz. Splnil tak bizarnú požiadavku vedenia klubu.
Aktuálne sa jeho zmluva s katalánskym gigantom končí na konci tohto ročníka. Zatiaľ nie je jasné, či v klube ostane, prestúpi inam alebo ukončí kariéru. Prezradil, že o tom všetkom úporne premýšľa.