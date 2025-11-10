Lewandowski sa vrátil po zranení a úradoval hetrikom. Zápas označil za jeden z najbláznivejších

BARCELONA. Skúsený poľský útočník Robert Lewandowski strelil hetrik a v La Lige pomohol španielskemu klubu FC Barcelona k víťazstvu 4:2 na pôde Celty Vigo. Katalánci triumfom znížili náskok Realu Madrid na čele tabuľky na tri body.
K víťazstvu "blaugranas" prispeli aj Mladý talent Lamine Yamal gólom a Marcus Rashford dvoma asistenciami. Tréner Hansi Flick vyzdvihol Lewandowského výkon po zranení.
"Po zranení vidím iného Lewandowského, je pozitívny a veľmi skoro sa vrátil. Pre jeho sebavedomie je skvelé, že dnes strelil tri góly," poznamenal nemecký kouč.
Poliak označil zápas za "jeden z najbláznivejších" v sezóne a bol spokojný s výsledkom. "Vigo je vždy ťažké, ale teraz máme menšiu stratu na Real Madrid," uviedol.
VIDEO: Zostrih zápasu Celta Vigo - Barcelona
FC Barcelona dominoval v prvom polčase, keď sa gólom z penalty ujal vedenia, no Celta rýchlo vyrovnala a dokonca viedla gólom Borju Iglesiasa. Pred prestávkou však Rashfordov odrazený center našiel Yamala, ktorý dal gól.
Po zmene strán Celta nevyužila niekoľko šancí, zatiaľ čo Lewandowski zavŕšil hetrik po rohovom kope Rashforda. Flick priznal, že tím trpel zraneniami a vyzval hráčov na väčšiu bojovnosť.
Keďže Real Madrid len remizoval 0:0 s Rayom Vallecano, znížil sa jeho náskok na čele hodnotenia na tri body.
Tréner Xabi Alonso zdôraznil potrebu sebareflexie a zlepšenia výkonov v ďalších zápasoch.
Rayo malo niekoľko šancí, no brankár Realu Thibaut Courtois a defenzíva "bieleho baletu" si udržali čisté konto.