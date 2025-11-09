Real narazil na odpor mestského rivala. Po bezgólovom výkone stratil body

MADRID. Futbalisti Realu Madrid iba remizovali v nedeľnom zápase 12. kola španielskej La Ligy na pôde Vallecana 0:0.
Zverenci Xabiho Alonsa si pripísali prvú remízu v ligovej sezóne, pričom body stratili len druhýkrát.
Na čele tabuľky majú pred Villarealom päťbodový náskok. Tretia Barcelona dostala šancu skresať šesťbodové manko vo večernom dueli proti Celte Vigo.
Domácich nasmeroval za bodom najmä oduševnený výkon v obrane. Najlepší strelec súťaže Kylian Mbappé sa dostal len k jednej strele a v ligovom dueli nedokázal streliť gól prvýkrát od 30. augusta.
Aj preto vyšiel Real strelecky naprázdno v druhom stretnutí za sebou, v utorok prehral 0:1 v Lige majstrov na pôde Liverpoolu. Rayo Vallecano naopak napodobnilo výkon z tretieho kola, keď remizovalo s Barcelonou.
Hráči Athletica Bilbao zdolali doma nováčika Real Oviedo 1:0. V 25. minúte zaznamenal svoj druhý gól v aktuálnej sezóne krídelník Nico Williams. Baskický tím bodoval v lige naplno po troch zápasoch bez výhry.
La Liga - 12. kolo:
Rayo Vallecano - Real Madrid 0:0
Athletic Bilbao - Real Oviedo 1:0 (1:0)
Gól: 25. N. Williams