Imperiálny výkon. Je všade. Slovák sa stal lídrom, akého veľkoklub potreboval

Opäť žiaril na veľkej scéne. Dávid Hancko potvrdil výnimočnú formu a server Sofascore mu udelil najvyššiu známku zo všetkých hráčov na ihrisku – 8,9. Slovenský reprezentant otvoril skóre zápasu, keď sa po rohovom kope presadil presnou hlavičkou.
Atlético Madrid postúpilo do semifinále Copa del Rey - veľkým štýlom. Na štadióne La Cartuja doslova prevalcovalo Betis 0:5. Gólovo sa postupne presadili Hancko, Giuliano, Lookman, Griezmann a Almada. Rojiblancos predviedli najlepší výkon sezóny proti súperovi bez futbalovej iskry, ktorého zmietol z cesty červeno-biely uragán.
Hancko bol pri tom všade. Pripísal si dve kľúčové prihrávky, vyhral všetky osobné súboje – okrem jedného. Počas zápasu mal 90 dotykov s loptou, prihrával s úspešnosťou 89 percent a pridal aj dva úspešné driblingy.
Je všade
„Vnáša pokoj do rozohrávky Atlética. Imperiálny výkon. Je všade. Zapája sa do útoku ako krídelník, v obrane zatvára priestory… Slovák sa stal lídrom, akého Atlético v defenzíve potrebovalo. Fantastické. Prišiel o rok neskôr, ale našťastie prišiel,“ velebil jeho výkon Carlos Fernández z denníka Marca.
Dávid Hancko prišiel do Atlética len v lete, no okamžite sa stal oporou svetového giganta. Zo všetkých hráčov Atlética odohral najviac zápasov a má aj najväčšiu minutáž. Tréner Diego Simeone naplno využíva jeho univerzálnosť, keď ho nasadzuje na viacerých postoch.
Vo všetkých súťažiach má Hancko na konte 32 zápasov, dva góly a štyri asistencie.
Unikát Hancko
„Nie je hráčom, ktorý by si bral všetku pozornosť, no odohral skutočne fantastický zápas. Okrem gólu, ktorý strelil hlavičkou po vyhranom súboji na prvej žrdi, sa o ňom hovorí menej, než by si zaslúžil.“
VIDEO: Gól Dávida Hancka proti Betisu
„Jeho prvá sezóna v Atléticu je totiž mimoriadna. Okrem prínosu v ofenzíve je dôrazný v osobných súbojoch, výborne odoberá lopty, je rázny, no zároveň disponuje výraznou defenzívnou kvalitou, vďaka ktorej zbytočne neriskuje. Vynikajúci výkon,“ hodnotil Sergio Picos z denníka Marca.
„Ohromný defenzívny výkon, korunovaný gólom, ktorý otvoril veľký večer,“ chválil ho denník El Mundo Deportivo.
A ešte jeden unikát, ktorý jeho sezónu len podčiarkuje: Dávid Hancko je obranca s najvyšším počtom odohraných zápasov v top ligách bez jedinej žltej karty.