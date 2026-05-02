Tréner Gašparík oslavuje zisk pohára v Poľsku. Jeho tím vo finále neinkasoval ani raz

Poľský pohár - finále
Górnik Zabrze - Raków Čenstochová 2:0 (1:0)
Góly: 32. Massimo, 65. Khlan
Slovenský tréner Michal Gašparík doviedol futbalistov Górniku Zabrze k triumfu v Poľskom pohári. Jeho zverenci zvíťazili v sobotňajšom finále vo Varšave nad Rakówom Čenstochová 2:0.
Pre Górnik to bol prvý triumf v Poľskom pohári od roku 1972, do finále sa dostal po 25 rokoch. Gašparík sa dostal do pohárového finále v piatej sezóne v rade.
V predošlých štyroch viedol Spartak Trnava, ktorý doviedol k trom titulom - 2022, 2023, 2025.
V Zabrze pôsobí spoločne so slovenskými asistentmi Tomášom Prisztácsom a Mariánom Hodulíkom.