Tréner Gašparík oslavuje zisk pohára v Poľsku. Jeho tím vo finále neinkasoval ani raz

TASR|2. máj 2026 o 18:12
Górnik vo Varšave vyhral nad Rakówom Čenstochová 2:0.

Poľský pohár - finále

Górnik Zabrze - Raków Čenstochová 2:0 (1:0)

Góly: 32. Massimo, 65. Khlan

Slovenský tréner Michal Gašparík doviedol futbalistov Górniku Zabrze k triumfu v Poľskom pohári. Jeho zverenci zvíťazili v sobotňajšom finále vo Varšave nad Rakówom Čenstochová 2:0.

Pre Górnik to bol prvý triumf v Poľskom pohári od roku 1972, do finále sa dostal po 25 rokoch. Gašparík sa dostal do pohárového finále v piatej sezóne v rade.

V predošlých štyroch viedol Spartak Trnava, ktorý doviedol k trom titulom - 2022, 2023, 2025.

V Zabrze pôsobí spoločne so slovenskými asistentmi Tomášom Prisztácsom a Mariánom Hodulíkom.

