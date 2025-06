Bol už v USA, kde videl len nemocnicu. Možno ma čaká niečo lepšie, zhodnotil Boženík

Na reprezentačný zraz prišiel v nedeľu do Senca v dobrej nálade napriek zostupu Boavisty do nižšej súťaže po jedenástich rokoch.

Boženík sa tento rok pokúsil dvakrát opustiť klub, ktorý bol vo veľkých finančných problémoch a pôsobil v ňom ako jediný útočník. Boavista sa však najprv nedohodla so Sevillou a neskôr so Salt Lake City.

„Bolo to náročné, asi najviac bolí ten fakt, že sme po dlhých rokoch vypadli ako klub z najvyššej súťaže. Aj so súčasnými problémami je to stále značka.

Je to taká smutná bodka, ale po sezóne som futbal nechal tak a oddýchol som si s rodinou. Do repre sa vždy rád vraciam, je tu dobrá nálada,“ uviedol Boženík.