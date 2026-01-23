ONLINE: FC Riga - MŠK Žilina dnes, prípravný zápas LIVE

Futbalisti FC Riga a MŠK Žilina hrajú dnes prípravný zápas na jarnú časť sezóny 2025/2026.
Trénerom lotyšského tímu je Slovák Adrián Guľa.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: FC Riga - MŠK Žilina (futbal, prípravný zápas, piatok, výsledky, naživo)
Prípravný zápas 2025/2026
23.01.2026 o 13:30
Riga FC
0:0
(0:0)
8' minúta
Prebiehajúci
Žilina
Prenos
8
Riga sa nasťahovala na útočnú polovicu, kde získala navyše vhadzovanie.
6
Strelecké zakončenie od Ramiresa smeruje len nad brvno!
6
Raki sa dostal k lopte po zlej rozohrávke slovenského tímu, pričom bol pred pokutovým územím napokon faulový. Riga bude zahrávať štandardnú situáciu zo zaujímavej pozície.
4
Hrať budú môcť Žilinčania, ktorí budú vhadzovať na svojej obrannej polovici.
2
Prvá práca pre brankára Belka, ktorý musel vytiahnuť pohotový reflex po tom, čo si jeho brániaci spoluhráč zrazil loptu smerujúcu na vlastnú bránu.
2
Na ihrisku zostal ležať jeden z hráčov Rigy, napokon sa však po chvíľke zdvíha a bude môcť pokračovať v dnešnom zápase.
1
Po úvodnom výkope je pri lopte Źilina, ktorá začína hrať aj smerom dozadu.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní prípravného zápasu medzi mužstvami Riga FC a MŠK Žilina, ktorý sa odohrá v Spojených arabských emirátoch.
Žilinčania vstúpili do prípravy tesnou prehrou 0:1 s poľským Gornikom Zabrze, pričom v nasledujúcom stretnutí nestačili an ina Lech Poznaň 1:2. V poslednom zápase však zvíťazili proti kažskému Yelimay Semey, s ktorým si poradili po výsledku 4:0.
Riga vedená slovenským a bývalým žilinským trénerom Adriánom Guľom sa stal na konci novembra majstrom lotyšskej ligy, pričom samotnú prípravu odštartovali víťazstvom 2:1 proti miestnemu United FC v Emirátoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:30.