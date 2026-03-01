Reus predĺžil zmluvu s LA Galaxy. Prináša do tímu kvalitu, chváli ho vedenie

S tímom už získal jeden titul.

Nemecký futbalista Marco Reus predĺžil zmluvu s klubom zámorskej MLS Los Angeles Galaxy do decembra 2027.

Skúsený stredopoliar už s tímom získal jeden titul v roku 2024 po prestupe z Borussie Dortmund.

Tridsaťšesťročný Reus sa ihneď po príchode do LA stal kľúčovým hráčom pri rekordnom šiestom titule v zámorskej súťaži. V drese Galaxy sa podieľal na 22 góloch v 42 stretnutiach.

„Marco prináša do nášho tímu kvalitu, skúsenosti a vodcovstvo. Sme nadšení, že bude naďalej súčasťou nášho mužstva,“ citovala generálneho manažéra Will Kuntza agentúra AP.

Bývalý hráč Dortmundu si v minulej sezóne pripísal päť gólov a deväť asistencií. V otváracom dueli tohto ročníka asistoval na presný zásah Joaa Klaussa pri remíze 1:1 s New York City.

