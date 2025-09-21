História víťazov ME vo futbale. Ako sú na tom jednotlivé krajiny? Jeden titul má aj Slovensko

BRATISLAVA. Majstrovstvá Európy vo futbale patria medzi najprestížnejšie podujatia svetového športu.
Turnaj sa hrá už od roku 1960 a každé štyri roky korunuje najlepšie mužstvo starého kontinentu.
Šampionát vznikol na podnet francúzskeho funkcionára Henriho Delaunaya, ktorý bol prvým generálnym sekretárom Európskej futbalovej únie. Hoci sa premiéry nedožil, jeho meno nesie slávna trofej odovzdávaná víťazom.
Úvodné ročníky mali v rokoch 1960 až 1976 na finálových turnajoch iba štyri tímy. Od roku 1980 sa počet účastníkov zvýšil na osem a pribudla aj skupinová fáza.
V roku 1996 sa turnaj v Anglicku rozšíril na 16 mužstiev. Tento formát vydržal do roku 2012.
Súčasnú podobu poznáme od šampionátu vo Francúzsku 2016, kde sa prvýkrát predstavilo 24 krajín.
Najúspešnejším účastníkom histórie je Španielsko. Prvý titul získalo v roku 1964, ďalšie dva v rokoch 2008 a 2012 a posledný v lete 2024, keď ukoristilo rekordný štvrtý titul.
Za Španielmi nasleduje Nemecko s tromi triumfmi, dvakrát sa z európskej trofeje tešili Francúzi a Taliani.
V oficiálnych štatistikách UEFA má medzi víťazmi svoje miesto aj Slovensko, ktoré sa stalo majstrom Európy v roku 1976.
Pôvodne patril titul len Česku, no UEFA neskôr priznala tento úspech aj Slovensku, ktoré malo vo víťaznom tíme na turnaji väčšinové zastúpenie.
Vo finále hralo až osem Slovákov, asistentom trénera Václava Ježka bol ďalší - Jozef Vengloš.
Legendárne finále v Belehrade ukončil už legendárnym „vršovickým dloubákom“ Antonín Panenka.
Jeho penalta sa stala ozdobou šampionátu a jedným z najpamätnejších momentov v histórii kontinentálnych turnajov.
Krajina
Počet titulov
Španielsko
4
Nemecko
3
Taliansko
2
Francúzsko
2
Rusko
2
Česko
1
Portugalsko
1
Slovensko
1
Holandsko
1
Dánsko
1
Grécko
1