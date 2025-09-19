Futbalový titul z Belehradu patrí obom. Slovenská vlajka medzi šampiónmi spustila debatu

BRATISLAVA. Keď na jeseň roku 2002 zavítala do Bratislavy anglická reprezentácia, pre kolísku futbalu malo Slovensko nádych futbalovej exotiky.
Výber už nebohého trénera Svena Görana Erikssona s hviezdami Davidom Beckhamom či Michaelom Owenom čakal na Tehelnom poli zápas kvalifikácie ME 2004. Anglickí novinári niekoľko dní pred ním usilovne zháňali informácie o neznámom súperovi.
Ondruš bol Slovák? Aj Masný?
V jedno piatkové popoludnie ma zastihol vo vlaku telefonát od reportéra v tom čase najrozšírenejšieho britského denníka The Sun. Bol zvedavý na slovenských hráčov, ktorí nastúpia proti favoritovi, ale zaujímala ho aj história, čo také v minulosti Slováci vo futbale dosiahli.
Narýchlo som vytiahol triumf Slovana Bratislava v PVP 1968, aj ťaženie Trnavy v Európskom pohári majstrov o rok neskôr, na čo uznanlivo skonštatoval, že sú to pekné výsledky.
Vzápätí som dodal, že najväčší úspech slovenského futbalu sa zrodil v Belehrade 1976. Tieto slová ho zjavne zaskočili. Čo majú Slováci spoločné s titulom majstrov Európy?
Najbližšiu takmer hodinu sa debata točila len okolo šampionátu v roku 1976, britský reportér kládol jednu otázku za druhou? Kapitán Ondruš bol Slovák? Aj Masný?
Mužstvo, ktoré v roku 1976 získalo titul majstrov Európy, v Anglicku dobre poznali. V kvalifikácii o postup na finálový turnaj sa totiž Československo bilo o jedinú postupovú priečku práve s Anglickom.
VIDEO: ČSSR - Anglicko 2:1 v kvalifikácii ME 1976
A na Tehelnom poli v slávnom opakovanom zápase (prvý nedohrali pre hustú hmlu) vyhrali domáci 2:1. Akurát informácia, že vo výbere trénerov Václava Ježka a Jozefa Vengloša tvorili väčšinu slovenskí futbalisti, bola pre britského reportéra novinka.
O niekoľko dni vyšla v denníku The Sun dvojstrana s titulkom Hrdinovia z Belehradu boli Slováci a spoločnou fotografiou československého tímu, na ktorej v novinách doplnili nad každého slovenského hráča písmeno S.
Grafika UEFA: Titul patrí obom
Rozruch v uplynulých dňoch vyvolala informácia, že UEFA po dlhých rokoch priznala titul z Belehradu 1976 aj Slovensku. Šírila sa najskôr po sociálnych sieťach, kde vyvolala celkom emotívnu debatu. O čo konkrétne išlo?
Zdroj tejto správy je grafika z oficiálnej stránky UEFA. Sú na nej krajiny, ktoré vyhrali v histórii európsky šampionát a figurujú medzi nimi aj Česko a Slovensko (nie Československo). UEFA tak obom v tejto grafike na tematickej podstránke k EURO 2028 priznáva titul z ME 1976.
Tento postoj UEFA však podľa informácií Sportnetu nie je novinka. Platí už roky, akurát až teraz sa rozšírilo do sveta práve prostredníctvom spomínanej grafiky, sociálnych sietí a médií.
Reakcie fanúšikov sa rôznia. Na Slovensku mala správa, celkom prirodzene, veľmi pozitívny ohlas.
Ďalší fanúšikovia však upozorňujú na to, že titul Sovietskeho zväzu z premiérového šampionátu v roku 1960, pripísala UEFA Rusku, hoci v kádri majstrovského tímu hrali aj futbalisti gruzínskej či ukrajinskej národnosti.
A čo keby sa stala majstrom Juhoslávia? Rozdelila by UEFA jeden titul medzi šesť krajín? pýtali sa viacerí.
VIDEO: Zostrih finále ME 1976 ČSSR - NSR
Zdolali finalistov MS 1974
Bez ohľadu na túto polemiku, zlato z Belehradu 1976 zostáva najväčším úspechom československého a teda českého aj slovenského futbalu.
Mužstvo ČSSR zdolalo na finálovom turnaji v Juhoslávii oboch finalistov z MS 1974. V semifinále Holanďanov a vo finále tím NSR.
V zápase o zlato viedlo po góloch Švehlíka a Dobiaša Československo 2:0, no Nemci znížili a v závere riadneho hracieho času po rohovom kope a hlavičke Hölzenbeina vyrovnali na 2:2.
V predĺžení sa skóre nemenilo a o majstrovi Európy rozhodli penalty. Marián Masný, Zdeněk Nehoda, Anton Ondruš a Ladislav Jurkemik nezaváhali a keď Uli Hoeness prestrelil, prišiel hviezdny moment kariéry Antonína Panenku, ktorý legendárnym „dloubákom“ pečatil historický úspech.
ME vo futbale 1976 - Juhoslávia
Semifinále:
Československo - Holandsko 3:1 pp (1:0, 1:1)
Góly: 19. Ondruš, 114. Nehoda, 118. F. Veselý - 73. Ondruš (vl.)
Diváci: 17.879
Rozhodoval: Thomas (Wales)
/hralo sa 16. júna 1976 na štadióne Maksimir v Záhrebe/
Juhoslávia - NSR 2:4 pp (2:0, 2:2)
Finále:
Československo - NSR 2:2 pp (2:1, 2:2), na penalty 5:3
Góly: 8. Švehlík, 25. Dobiaš - 28. D. Müller, 89. Hölzenbein
Penalty premenili: Masný, Nehoda, Ondruš, Jurkemik a Panenka - Bonhof, Flohe, Bongartz
Nepremenil: Hoeness (Západné Nemecko)
Diváci: 30.790
Rozhodoval: Gonella (Taliansko)
Zostava Československa: Viktor - Pivarník, Ondruš, J. Čapkovič, Gögh - Dobiaš (94. F. Veselý), Panenka, Švehlík (80. Jurkemik), Móder - Masný, Nehoda
/hralo sa 20. júna 1976 na štadióne Crvena Zvezda v Belehrade/
Káder Československa:
Ivo Viktor (Dukla Praha), Alexander Vencel - Ján Pivarník, Jozef Čapkovič, Anton Ondruš, Koloman Gögh (všetci Slovan Bratislava), Karol Dobiáš (Spartak Trnava), Jurkemik (Inter Bratislava), Jaroslav Pollák, Jozef Móder (obaja VSS Košice), Panenka (Bohemians), Masný, Švehlík (obaja Slovan Bratislava), František Veselý (Slavia Praha), Zdeňek Nehoda (Dukla Praha), Dušan Galis (VSS Košice), Přemysl Bičovský (Bohemians), František Štambacher (Dukla Praha), Dušan Herda (Slavia Praha), Pavol Biroš (Slavia Praha)
Tréner: Václav Ježek
Asistent: Jozef Vengloš
All Star tím:
Viktor - Dobiaš, Ondruš, Beckenbauer (NSR), Krol (Holandsko) - Oblak (Juhoslávia), Bonhof (Nemecko), Popivoda (Juhoslávia) - Masný, D. Müller (NSR), Nehoda