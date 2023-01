Real stráca na Barcelonu päť bodov. Bude to ešte bitka, vraví Ancelotti

Mnoho hráčov malo za sebou náročný štvrťfinálový duel Španielskeho pohára proti Atleticu Madrid, ktorý sme vyhrali po predĺžení, no nezanechalo to na nich stopy," uviedol Ancelottti pre španielsky denník Marca.

Taliansky kouč nehádže flintu do žita a verí, že Real môže v druhej polovici súťaže ešte zosadiť Barcelonu z prvého miesta.

"Strácame na lídra päť bodov, no nie je to manko, ktoré sa nedá dohnať. Bude to ešte bitka. Barcelona hrala v januári naozaj dobre, no aj my sme v uplynulých zápasoch ukázali progres. Individuálne výkony niektorých hráčov boli naozaj výborne, či už išlo o Viniciusa Juniora alebo Daniho Ceballosa," zdôraznil Ancelotti.

San Sebastian aj na Santiago Bernabeu potvrdil vysoké ambície. V tabuľke je tretí o tri body za Realom.

"Bod z Madridu má pre nás cenu zlata. Remíza sa rovná víťazstvu. Odohrali sme skvelý zápas. Boli tam fázy, počas ktorých sme trpeli, no udržali sme domácich na dištanc.

Pre zranenia či kartové tresty nám chýbalo viacero opôr, no hráči, ktorí dostali šancu, dali do toho všetko," neskrýval spokojnosť kormidelník hostí Imanol Alguacil.

Atletico Madrid sa po vypadnutí zo Španielskeho pohára otriaslo a zvíťazilo na pôde Osasuny Pamplona 1:0 gólom Saula Nigueza.

"Nepostúpili sme do osemfinále Ligy majstrov ani do semifinále Copa del Rey, no stále máme motiváciu pobiť sa o čo najlepšie umiestnenie v La Lige," povedal tréner Atletica Diego Simeone.