Benzema získal prvú trofej ako kapitán. Dostal sa pred klubovú ikonu

"Nebol to jednoduchý zápas. Súper bol usadený na vlastnej polovici, no napokon sa nám v závere polčasu podarilo skórovať a potom sme už zápas umne kontrolovali," hodnotil stretnutie kouč Realu Carlo Ancelotti.

"Nemôžete očakávať, že mužstvo bude hneď na začiatku sezóny stopercentné, ale vyhrali sme a bol to pre nás úspešný prvý krok. Povzbudílo nás to a verím, že nám to pomôže k ešte lepším výkonom."