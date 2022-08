Real Madrid CF



"Biely balet" má za sebou priam famóznu sezónu. Aj keď nebol favoritom, tak okrem La Ligy vyhral aj svoj štrnásty titul v Lige majstrov. Bola to jedna z najpamätnejších, ak nie najpamätnejšia cesta v histórii milionárskej súťaže. Po fantastických obratoch postúpil cez PSG, Chelsea a Manchester City až do finále, kde porazil Liverpool. Počas leta prišli do tímu dve posily – obranca Antonio Rüdiger zadarmo z Chelsea a 100-miliónový záložník Aurélien Tchouaméni (AS Monaco). Odišli legendy ako Marcelo, Gareth Bale či Isco, ako aj ďalšie mená – Borja Mayoral, Take Kubo, Victor Chust, Luka Jovič, Mario Gila a Miguel Gutiérrez.



Eintracht Frankfurt



Prekvapivý víťaz Európskej ligy vo finále porazil Rangers, keď predtým prešiel po výhre v skupine cez Betis, West Ham a dokonca aj Barcelonu. Po krásnom úspechu sa mužstvo automaticky kvalifikovalo aj do skupinovej fázy Ligy majstrov pred nadchádzajúci ročník, lenže momentálne to vo Frankfurte nie je ružové. Prvé kolo pohára vyhral v Magdeburgu jasne 4:0, avšak v úvodnom kole Bundesligy podľahol Bayernu Mníchov doma vysoko 1:6! Navyše, z kádra odchádza jeden z kľúčových hráčov a síce Filip Kostič. Dlho to vyzeralo na West Ham, momentálne má namierené do Juventusu. Napriek tomu by mal Superpohár odohrať. Do tímu pribudli Jérôme Onguéné, Mario Götze, Hrvoje Smolčić a Aurélio Buta. Hosťovania v prestup zmenili Alario, Jakič i Hauge.