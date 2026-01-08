Hancko bol aktívny v mestskom derby. Real však uspel a zabojuje o Superpohár

Federico Valverde z Realu Madrid (v popredí) oslavuje po strelení úvodného gólu počas semifinálového zápasu.
Sportnet, TASR, ČTK|8. jan 2026 o 22:02
V nedeľu si zahrá o trofej.

Španielsky Superpohár - semifinále

Atlético Madrid - Real Madrid 1:2 (0:1)

Góly: 58. Sörloth – 2. Valverde, 55. Rodrygo

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/ 

Futbalisti Realu Madrid budú v nedeľu súperom FC Barcelona vo finále Španielskeho superpohára.

Vo štvrtkovom druhom semifinálovom zápase v saudskoarabskej Džidde zdolali Atletico Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom 2:1.

Turnaj štyroch tímov sa hrá už tradične v Saudskej Arábii a na najvyššom stupni sa v uplynulých štyroch ročníkoch striedajú len Barcelona a Real.

Atlético vyhralo Superpohár len v roku 2014, ale proti Realu sa mu darí. V septembri zvíťazilo v La Lige jasne 5:2 a z desiatich posledných vzájomných zápasov prehralo len dvakrát.

Zverenci argentínskeho kouča Diega Simeoneho si verili aj v Džidde, zvlášť keď súperovi pre zranenie kolena chýbal najlepší strelec La Ligy Francúz Mbappé.

Skóre otvoril už v 2. minúte Uruguajčan Federico Valverde, ktorý prekonal Jana Oblaka ukážkovou strelou z priameho kopu. Atletico malo do konca polčasu viacero šancí na vyrovnanie, no Real podržal Thibaut Courtois.

VIDEO: Krásny gól Valverdeho

V 55. minúte zvýšil náskok „bieleho baletu" Rodrygo, ktorý zužitkoval prihrávku Valverdeho.

VIDEO: Rodrygo skóroval na 2:0

Atletico rýchlo zareagovalo a Nór Alexander Sorloth znížil v 58. minúte na 1:2. V 82. minúte sa po centri Hancka dostal k lopte Antoine Griezmann, no jeho akrobatické zakončenie vyrovnanie neprinieslo.

V nadstavenom čase sa neujala ani strela Juliana Alvareza. 

Španielsko

dnes 22:02
