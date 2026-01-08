ONLINE: Atlético Madrid - Real Madrid dnes, Španielsky Superpohár LIVE (semifinále)

Futbalisti Atlética Madrid a Realu Madrid dnes hrajú zápas semifinále Španielskeho Superpohára 2025/2026.
ONLINE: Atlético Madrid - Real Madrid dnes (Španielsky Superpohár 2025/2026, semifinále, Dávid Hancko, štvrtok, LIVE)
Španielský Superpohár Semifinále 2025/2026
08.01.2026 o 20:00
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Real Madrid
Prenos
Atlético Madrid:
Atleti jsou čtvrtým týmem tabulky. Mezi ně, Real a Barcelonu se dokázal vklínit ještě Villarreal. V nedělním ligovém utkání Atlético pouze remizovalo 1:1 na hřišti Realu Sociedad. Před tím ale čtyři soutěžní duely vyhrálo. Uspělo v Lize mistrů na půdě Eindhovenu, ve dvou zápasech LaLigy a mezitím také v poháru. Chybět bude argentinský záložník Nico González, jistý není ani start stopera Clémenta Lengleta.
Posledních 5 zápasů Atlética:
Eindhoven – Atlético 2:3 (LM)
Atlético – Valencia 2:1
Baleares – Atlético 2:3 (Copa del Rey)
Girona – Atlético 0:3
R. Sociedad – Atlético 1:1
Real Madrid:
Real odcestoval do Džiddy jako druhý celek tabulky LaLigy. Na vedoucí Barcelonu ztrácí čtyři body. Aktuálně má Bílý balet na kontě čtyři soutěžní výhry v řadě. Tři v ligové soutěži, jednu v Copa del Rey. Rok 2026 svěřenci Xabiho Alonsa zahájili nedělním domácím vítězstvím 5:1 nad Betisem. Hattrickem se blýskl útočník Gonzalo García. Real v minulosti získal Supercopu už třináctkrát.
Posledních 5 zápasů Realu Madrid:
Real Madrid – Man. City 1:2 (LM)
Alavés – Real Madrid 1:2
Talavera – Real Madrid 2:3 (Copa del Rey)
Real Madrid – Sevilla 2:0
Real Madrid – Betis 5:1
Vítám tu všechny milovníky dobrého fotbalu! V saudskoarabské Džiddě se bojuje o španělský superpohár. Ve druhém semifinále se v madridském derby utkají Atlético s Realem. Bílý balet půjde do duelu jako favorit, ale i Los Colchoneros chytají docela slušnou formu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:00.