VIDEO: Fantastický Hancko nasmeroval Atlético k postupu. Slovák odštartoval kanonádu

Španielsky pohár - štvrťfinále
Real Betis - Atlético Madrid 0:5 (0:3)
Góly: 12. Hancko, 30. Simeone, 37. Lookman, 63. Griezmann, 83. Almada
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
Futbalisti Atlética Madrid sa stali semifinalistami Španielskeho pohára, keď zdolali Real Betis na jeho štadióne vysoko 4:0.
Skóre zápasu otváral slovenský reprezentant Dávid Hancko, ktorý sa presadil v 12. minúte hlavou po rohovom kope.
VIDEO: Gól Dávida Hancka proti Betisu
Pre Slováka to bol druhý gól v drese svojho zamestnávateľa. Vlani v decembri prispel slovenský reprezentant k triumfu 3:2 na pôde PSV Eindhoven v 6. kole hlavnej fázy Ligy majstrov.
V 52. minúte po dorážke poslal „Los Colchoneros" do vedenia 2:1. Proti Betisu rozhodli zverenci trénera Diega Simeoneho o postupe už v úvodnom polčase.
Prvý gól za Atletico vsietil Nigérijčan Ademola Lookman - zimná posila z Atalanty Bergamo.