VIDEO: Fantastický Hancko nasmeroval Atlético k postupu. Slovák odštartoval kanonádu

Dávid Hancko oslavuje so spoluhráčmi gól v sieti Realu Betis.
Dávid Hancko oslavuje so spoluhráčmi gól v sieti Realu Betis. (Autor: REUTERS)
5. feb 2026 o 22:51
Slovenský obranca zaznamenal druhý gól v drese Atlética.

Španielsky pohár - štvrťfinále

Real Betis - Atlético Madrid 0:5 (0:3)

Góly: 12. Hancko, 30. Simeone, 37. Lookman, 63. Griezmann, 83. Almada

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/

Futbalisti Atlética Madrid sa stali semifinalistami Španielskeho pohára, keď zdolali Real Betis na jeho štadióne vysoko 4:0.

Skóre zápasu otváral slovenský reprezentant Dávid Hancko, ktorý sa presadil v 12. minúte hlavou po rohovom kope.

VIDEO: Gól Dávida Hancka proti Betisu

Pre Slováka to bol druhý gól v drese svojho zamestnávateľa. Vlani v decembri prispel slovenský reprezentant k triumfu 3:2 na pôde PSV Eindhoven v 6. kole hlavnej fázy Ligy majstrov.

V 52. minúte po dorážke poslal „Los Colchoneros" do vedenia 2:1. Proti Betisu rozhodli zverenci trénera Diega Simeoneho o postupe už v úvodnom polčase.

Prvý gól za Atletico vsietil Nigérijčan Ademola Lookman - zimná posila z Atalanty Bergamo.

Pavúk Španielskeho pohára

Copa del Rey

    dnes 22:51
