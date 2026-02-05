ONLINE: Real Betis - Atlético Madrid dnes, Španielsky pohár LIVE (štvrťfinále)

Futbalisti tímov Real Betis a Atlético Madrid dnes hrajú zápas štvrťfinále Španielskeho pohára 2025/2026.
V zostave madridského klubu by sa mal predstaviť aj slovenský reprezentant Dávid Hancko.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Real Betis - Atlético Madrid dnes (Španielsky pohár 2025/2026, štvrťfinále, Dávid Hancko, štvrtok, LIVE)
Španielsky pohár Štvrťfinále 2025/2026
05.02.2026 o 21:00
Betis
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Atlético Madrid
Prenos
ATLÉTICO MADRID
Atlético v posledních dvou ročnících Copy del Rey prošlo až do semifinále, kde ale narazilo. Do čtvrtfinále se probojovalo počtvrté v řadě a čeká ho tým, který ho z této soutěže ještě nikdy nevyřadil. Rojiblancos však na triumf v poháru čekají déle než jejich čtvrteční soupeř, protože naposledy jej ovládli v sezoně 2012/13, kdy se naposledy v Copě del Rey utkali s Betisem, který vyřadili ve čtvrtfinále.
Hosté museli letos v této soutěži odehrát zatím jen dva zápasy a oba skončily jen jednogólovým rozdílem. Nejprve Atlético porazilo Baleares 3:2 a poté Deportivo La Coruña výsledkem 1:0. V obou utkáních se střelecky prosadil Antoine Griezmann, proti Baleárům dokonce dvakrát.
V LaLize podává madridský celek standardní výkony a zůstává za tradičními španělskými giganty na třetí pozici, nyní v lize neprohrál šest zápasů v řadě. V Lize Mistrů se probojoval do prvního kola play-off, ale nenaladil se na něj příliš dobře, jelikož v posledním kole ligové fáze nečekaně podlehl Bodö/Glimt, díky čemuž si norský mistr rovněž zajistil účast v nejlepší 24.
Atlético v posledních dvou ročnících Copy del Rey prošlo až do semifinále, kde ale narazilo. Do čtvrtfinále se probojovalo počtvrté v řadě a čeká ho tým, který ho z této soutěže ještě nikdy nevyřadil. Rojiblancos však na triumf v poháru čekají déle než jejich čtvrteční soupeř, protože naposledy jej ovládli v sezoně 2012/13, kdy se naposledy v Copě del Rey utkali s Betisem, který vyřadili ve čtvrtfinále.
Hosté museli letos v této soutěži odehrát zatím jen dva zápasy a oba skončily jen jednogólovým rozdílem. Nejprve Atlético porazilo Baleares 3:2 a poté Deportivo La Coruña výsledkem 1:0. V obou utkáních se střelecky prosadil Antoine Griezmann, proti Baleárům dokonce dvakrát.
V LaLize podává madridský celek standardní výkony a zůstává za tradičními španělskými giganty na třetí pozici, nyní v lize neprohrál šest zápasů v řadě. V Lize Mistrů se probojoval do prvního kola play-off, ale nenaladil se na něj příliš dobře, jelikož v posledním kole ligové fáze nečekaně podlehl Bodö/Glimt, díky čemuž si norský mistr rovněž zajistil účast v nejlepší 24.
REAL BETIS
Betis se do čtvrtfinále Copy del Rey probojoval po čtyřech letech. Od sezony 2021/22, kdy celou soutěž vyhrál, se dostal jen jednou do osmifinále, a to loni, kdy pohrál s Barcelonou vysoko 1:5. S Atléticem naposledy vypadl ve čtvrtfinále poháru v sezoně 2012/13, kdy se tato fáze soutěže hrála na dva zápasy.
Letos se Verdiblancos v Copě del Rey celkem daří. Ve čtyřech zápasech si připsali celkem 15 gólů a z toho třetinu vstřelil Rodrigo Riquelme, který se v tabulce střelců této soutěže drží na třetí pozici.
Betis ve svých prvních třech kolech potvrdil roli favoprita a soupeřům z nižších soutěží nedal šanci na postup. Poprvé se v poháru nadřel až v osmifinále, kde musel otáčet nepříznivý vývoj s Elche. Nakonec Betis zachránil dvěma góly Chimy Ávila, díky němuž se tým ze Sevilly poprvé po čtyřech letech probojoval do čtvrtfinále.
Real Betis letos bojuje na třech frontách a zatím se drží ve všech soutěžích. V lize mu zatím náleží páté místo a zůstává v boji o evropské poháry. V Evropské lize se probojoval přímo do osmifinále, a tudíž se vyhne prvnímu kolu play-off. No a se situací v poháru už jste byli obeznámeni.
Betis se do čtvrtfinále Copy del Rey probojoval po čtyřech letech. Od sezony 2021/22, kdy celou soutěž vyhrál, se dostal jen jednou do osmifinále, a to loni, kdy pohrál s Barcelonou vysoko 1:5. S Atléticem naposledy vypadl ve čtvrtfinále poháru v sezoně 2012/13, kdy se tato fáze soutěže hrála na dva zápasy.
Letos se Verdiblancos v Copě del Rey celkem daří. Ve čtyřech zápasech si připsali celkem 15 gólů a z toho třetinu vstřelil Rodrigo Riquelme, který se v tabulce střelců této soutěže drží na třetí pozici.
Betis ve svých prvních třech kolech potvrdil roli favoprita a soupeřům z nižších soutěží nedal šanci na postup. Poprvé se v poháru nadřel až v osmifinále, kde musel otáčet nepříznivý vývoj s Elche. Nakonec Betis zachránil dvěma góly Chimy Ávila, díky němuž se tým ze Sevilly poprvé po čtyřech letech probojoval do čtvrtfinále.
Real Betis letos bojuje na třech frontách a zatím se drží ve všech soutěžích. V lize mu zatím náleží páté místo a zůstává v boji o evropské poháry. V Evropské lize se probojoval přímo do osmifinále, a tudíž se vyhne prvnímu kolu play-off. No a se situací v poháru už jste byli obeznámeni.
Zdravím všechny fanynky a fanoušky fotbalu! Před ligovým víkendem se během týden odehrávají domácí pohárové zápasy. A tak i ve Španělsku pokračuje Copa del Rey. V jejím čtvrtfinálovém duelu se představí Real Betis, který doma vyzve Atlético Madrid.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.