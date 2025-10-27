ONLINE: Real Betis - Atlético Madrid dnes, La Liga LIVE (Dávid Hancko)

MADRID. Futbalisti Realu Betis a Atlética Madrid dnes hrajú zápas 10. kola španielskej La Ligy 2025/2026.
V zostave hostí nechýba slovenský obranca Dávid Hancko.
ONLINE: Real Betis - Atlético Madrid dnes (La Liga 2025/2026, 10. kolo, Dávid Hancko, pondelok, LIVE)
Španielska LaLiga 2025/2026
27.10.2025 o 21:00
10. kolo
Betis
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Atlético Madrid
Krásný pondělní večer ze Sevilly! Již uplynulý víkend patřil bojům v rámci desátého kola nejvyšší španělské soutěže. Nám ještě ovšem zbývá rozluštit jednu hádanku. Od 21:00 nás čeká na Estadio de La Cartuja zajímavé střetnutí tabulkových sousedů a také pohárových účastníků. Od začátku září neporažený Real Betis přivítá po špatném úvodu sezóny hrající Atlético Madrid.
Kdo ovládne pondělní bitvu desátého kola LaLigy?
