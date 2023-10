Žiadny Mbappe. V Paríži hviezdil 17-ročný mladík, Enrique mu zložil poklonu

"Som šťastný, že ma vyhlásili za muža zápasu, ale bola to dnes predovšetkým tímová práca," dodal tínedžer pre televíziu Canal Plus.

"Bolo pre nás dôležité na to zareagovať správnym spôsobom a podarilo sa nám to," tešil sa iba 17-ročný stredopoliar Warren Zaire-Emery, ktorý sa blysol asistenciami pri prvom i treťom góle.

Miláno prvýkrát v histórii bez Talianov

V Parku princov sa prvýkrát v súťažnom zápase postavili proti sebe bratia Hernandezovci a viac dôvodov na radosť mal domáci obranca Lucas, jeho súrodenec Theo nastúpil v pozícii kapitána AC.

Podľa štatistického portálu OPTA sa milánsky klub vôbec prvýkrát v histórii predstavil na európskej scéne bez jediného talianskeho hráča v základnej zostave.

Tréner Stefano Pioli priznal, že jeho tím sa v skupine trápi.

V troch dueloch ešte nedal ani jeden gól a na konte má iba dva body za bezgólové remízy.

"Je to pre nás ťažká prehra a je jasné, že teraz nie sme v dobrej pozícii. Dúfal som, že Newcastle zaváha s Dortmundom, to nám pomohlo, ale nemôžeme sa spoliehať iba na to, že ostatné výsledky nám budú hrať do karát," vyhlásil kouč AC.

Tvrdá rana pred Newcastle

Newcastle, na ktorého lavičke sedel slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka, ukončil osemzápasovú šnúru bez prehry. Postaral sa o to Felix Nmecha, ktorý sa v závere prvého polčasu postaral o prvý gól Dortmundu v skupine a mal napokon aj prívlastok víťazný.

Domáci sa v druhom polčase síce snažili aspoň o vyrovnanie, ale na ich stranu sa nepriklonilo ani šťastie - v záverečnej päťminútovke trafili Callum Wilson i Anthony Gordon iba brvno bránky súpera.

Líder v počte strelených gólov v prebiehajúcej sezóne Premier League tak v stredu vyšiel strelecky naprázdno. Newcastlu sa navyše zranili dvaja hráči - útočník Alexander Isak v prvom a krídelník Jacob Murphy v druhom polčase.

"Je to pre nás tvrdá rana, pretože v takejto silnej skupine bolí najmä zaváhanie na domácej pôde. Ešte to bude v boji o postup tesné a napínavé," uviedol pre britské médiá Eddie Howe, kouč Newcastlu.