Bolo to jasné, ale nechcem sa sťažovať, vraví Flick. Barcelona protestovala proti gólu

Tréner futbalistov Barcelony Hansi Flick po ligovej porážke 1:2 v Girone priznal, že jeho tímu sa nedarí a nemá dobré obdobie. Hráči sú podľa neho unavení, preto im dá dva dni voľno, uviedol 60-ročný nemecký kouč na tlačovej konferencii po katalánskom derby.
Štyri dni po drvivej porážke 0:4 s Atléticom Madrid v semifinále pohára prepustila Barcelona vedenie v španielskej lige najväčšiemu rivalovi Realu Madrid.
Pondelková dohrávka priniesla veľkému favoritovi ďalšiu pohromu. "Biely balet" teraz má po sobotňajšom víťazstve nad San Sebastianom na čele tabuľky dvojbodový náskok.
Chceli sa otriasť z prehry s Atléticom
"Po prehre s Atléticom bolo dôležité v lige vyhrať, čo sa nám nepodarilo. Preto sú teraz všetci sklamaní. Nehrali sme dobre. Nechcem sa vyhovárať. Musíme hrať lepšie, "povedal Flick.
V nastavenom čase prvého polčasu trafil Lamine Yamal z pokutového kopu len tyč. Po prestávke síce otvoril skóre Barcelónčan Pau Cubarsí, ale domáci skóre otočili.
"Nedarí sa nám. Nie sme v dobrom období. Teraz máme týždeň na prácu a to je to, čo urobíme. Budeme bojovať, aby sme sa v najbližších týždňoch vrátili s inou mentalitou a na vyššej úrovni. Trénovať a hrať, "zdôraznil rodák z Heidelbergu.
Privítal, že ďalší zápas odohrá jeho tím až v nedeľu doma proti Levante. "Dám teraz mužstvu dva dni voľna. Dôležité je, aby si hráči oddýchli. Sú naozaj unavení. Musíme mať zase hlad po víťazstve. Možno s väčšou kontrolou a menším počtom chýb by to bol v Girone iný zápas. V prvom polčase sme mali nejaké šance, tiež penaltu, ale to sa stáva, "povedal Flick.
VIDEO: Kontroverzná situácia pred druhým gólom Girony
Flick: Nechcem hovoriť o rozhodcoch
Pred lavičkou energicky protestoval, že víťaznému gólu Frana Beltrána v 87. min predchádzal faul Claudia Echeverriho na Julesa Koundého. Po stretnutí však nechcel hľadať alibi.
"Nechcem hovoriť o rozhodcoch. Každý videl situáciu pred druhým gólom, ale Girona si zaslúžila vyhrať, "povedal pevne. "Bolo to jasné, ale nechcem sa sťažovať. Vyzeralo by to ako výhovorka, "dodal Flick.
Zažartoval, že jeho hráči boli rovnako zlí. "Rozhodcovia si robia svoju prácu. Niekedy nie je dobrá, ale sú na rovnakej úrovni, na akej sme hrali my. Takže možno to nie je dobrá úroveň, "povedal Flick.