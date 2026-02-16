Barcelona napriek vedeniu neuspela na pôde súpera. Yamal nepremenil penaltu

Momentka zo zápasu Girona - Barcelona.
Momentka zo zápasu Girona - Barcelona. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|16. feb 2026 o 22:58
ShareTweet0

Na vedúci Real Madrid stráca dva body.

La Liga - 24. kolo

FC Girona - FC Barcelona 2:1 (0:0)

Góly: 62. Lemar, 87. Beltran - 59. Cubarsi, ČK: 90.+9 Roca (Girona)

Futbalisti FC Barcelona prehrali v stretnutí 24. kola španielskej La Ligy na pôde Girony 1:2. O troch bodoch pre domácich v katalánskom derby rozhodol v 87. minúte Fran Beltran, v nadstavení videl červenú kartu jeho spoluhráč Joel Roca.

Krídelník „blaugranas“ Lamine Yamal nepremenil v prvom polčase pokutový kop. Na čele tabuľky je Real Madrid o dva body pred Barcelonou.

Zverenci Hansiho Flicka mali v prvom polčase niekoľko sľubných príležitostí. Napriek tomu, že ich nedokázali premeniť, dostal ešte Yamal v jeho závere možnosť pridať svoj 11. ligový gól. Pokutový kop však namieril len do dolného rohu bránkovej konštrukcie.

Za hostí potom predsa len otvoril skóre v 59. minúte obranca Pau Cubarsi. Už o tri minúty neskôr bol aj pri góle Girony, keďže odvrátil center len na kopačku Vladislava Vanata a po jeho prízemnej prihrávke vyrovnal Thomas Lemar. Barcelonu musel niekoľkými zákrokmi zachrániť brankár Joan Garcia, ktorý bol však prikrátky na strelu Beltrana.

Ten prišiel do Girony v januári z Celty Vigo. V regionálnom derby si tak hostia nenapravili chuť po nevydarenom štvrtkovom semifinále pohára Copa del Rey, v ktorom podľahli Atleticu Madrid 0:4. 

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Momentka zo zápasu Girona - Barcelona.
    Momentka zo zápasu Girona - Barcelona.
    Barcelona napriek vedeniu neuspela na pôde súpera. Yamal nepremenil penaltu
    po 22:58
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Barcelona napriek vedeniu neuspela na pôde súpera. Yamal nepremenil penaltu