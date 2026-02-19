Líder Premier League nevyhral proti poslednému tímu tabuľky. Kouč Arteta bije na poplach

Španielsky tréner Mikel Arteta z londýnskeho futbalového klubu FC Arsenal priznal, že jeho tím si zaslúži kritiku za chyby, ktoré ohrozujú jeho šancu na titul v anglickej Premier League po tom, ako v stredu v zápase proti poslednému Wolverhamptonu viedli 2:0, no napokon len remizovali 2:2.
Po góloch Bukaya Saku a Piera Hincapieho sa zdalo, že Arsenal pohodlne dokráča k víťazstvu, ktoré by "kanonierom" prinieslo na čele tabuľky už sedembodový náskok. V závere však dvakrát inkasovali a berú len bod, pričom pre Arsenal to bola druhá remíza za sebou. Druhý Manchester City stráca na lídra už iba päť bodov a má jeden zápas k dobru.
„Sme veľmi sklamaní. Musíme to prijať a byť kritickí k sebe, pretože to nestačilo. V lige sme v posledných mesiacoch neboli konzistentní,“ vyhlásil Arteta. Arsenal v kalendárnom roku 2026 stratil 11 bodov vo ôsmich ligových zápasoch.
Hlavný kouč Londýnčanov priznal frustráciu z toho, že jeho zverenci nedotiahli do úspešného konca duel proti súperovi, ktorý v tejto sezóne zvíťazil v lige len raz. "V druhom polčase sme nehrali tak, ako sme mali a ako je potrebné vyhrať zápas Premier League. Základy sme robili veľmi zle, postupne jeden omyl za druhým. Nemali sme kontrolu nad zápasom," povedal.
VIDEO: Vyrovnávajúci gól Wolves
S blížiacim sa záverom stretnutia boli hráči Arsenal čoraz nervóznejší, čo naznačuje tlak na ich ramenách v boji o prvý anglický titul od roku 2004. Pred sebou má pritom dve dôležité stretnutia proti mestským rivalom - Tottenhamu Hotspur a FC Chelsea.
"Musíme prejsť ťažkým obdobím. Dnes sme zaplatili daň v poslednej minúte. Musíme robiť základy omnoho lepšie,“ doplnil Arteta.
Po zápase vrcholila frustrácia futbalistov Arsenalu, keď David Raya a Gabriel Magalhaes vymenili tvrdé slová a útočník Gabriel Jesus poslal súperovho hráča Yersona Mosqueru na zem.
Na otázku, ako Arteta zabráni svojmu tímu podľahnúť tlaku, Španiel odpovedal: „Tým, že zostanem veľmi blízko nich a budem im pripomínať, akí sú dobrí. Musíme sa postaviť a ísť ďalej. V ťažkých chvíľach musíme ukázať, ako veľmi to chceme a akí sme dobrí."