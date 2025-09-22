Sme na správnej ceste, tvrdí Simeone po remíze na Malorke. Valjent vyrovnal klubový rekord

MADRID. V španielskej La Lige po dlhšom čase nastúpili proti sebe dvaja slovenskí futbalisti.
Ani Martin Valjent vo farbách Mallorcy, respektíve Dávid Hancko s Atleticom Madridom sa napokon netešili z plného bodového zisku.
Remíza 1:1 podčiarkla nie práve najlepší vstup oboch tímov do ligovej kampane.
Obaja reprezentanti Slovenska odohrali kompletnú minutáž a potvrdili status opôr pre svoje tímy. Špeciálny duel to bol najmä pre 29-ročného obrancu v domácich farbách.
Valjent nastúpil totiž na 247. súťažný duel za Mallorcu, čím vyrovnal klubový rekord v počte štartov z pohľadu zahraničného hráča.
Rovnaký počet má momentálne na svojom konte aj Ariel Ibagaza. „Je to pocta mať možnosť sa porovnať s dôležitým osobami v klubovej histórii. Som hrdý a chcem sa naďalej zlepšovať v Mallorce,“ vyjadril sa Valjent pre oficiálnu klubovú webstránku.
Všetko dôležité sa udialo v záverečnej tretine zápasu. Najskôr Atletico prišlo po červenej karte o Alexandra Sörlotha, ale aj v početnej nevýhode sa podarilo hosťom dostať do vedenia po zásahu Conora Gallaghera.
Na plný bodový zásah to však nestačilo, pod taktovkou trénera Diega Simeoneho tak zažíva madridský tím najhorší vstup do bojov v La Lige.
„Sme v procese budovania nového tímu, prišlo k nám viacero hráčov. Sme na správnej ceste, s lepšou efektivitou a rozhodnutiami sa výsledky dostavia. Ako tréner sa musím koncentrovať na pozitíva a dať do poriadku to, čo nefunguje.
V obrane sa musíme zlepšiť. V každom stretnutí sme vstrelili prvý gól, takže musíme urobiť lepšiu robotu v udržaní vedenia,“ prezradil Hanckov tréner na pozápasovej tlačovej konferencii.
O zisk druhého bodu v aktuálnom ligovom ročníku sa napokon pre Mallorcu postaral tesne pred koncom riadnej hracej doby Vedat Muriqi.
„Po tom všetkom, získať remízu a dočkať sa takej reakcie od fanúšikov, to boli najlepšie veci na tomto zápase. V prvom polčase sme sa trápili. Musíme si dávať pozor na každú chybu, pretože vás môže stáť potenciálne víťazstvo.
Je potrebné byť sebakritický, ísť do najmenších detailov, kompaktný a ísť s hladom za prvým ligovým víťazstvom,“ dodal Valjent.
Mallorca je v tabuľke La Ligy na predposlednom mieste, po piatich zápasoch má na konte dva body. Atletico je s bilanciou šiestich bodov na 12. pozícii.