Barcelonu povedie aj ďalší rok. Hansi Flick predĺžil s klubom zmluvu

TASR|1. máj 2026 o 15:16
ShareTweet0

Flick prišiel do katalánskeho veľkoklubu v júli 2024.

Nemecký futbalový tréner Hansi Flick sa dohodol so španielskym klubom FC Barcelona na predĺžení kontraktu o jeden rok.

S lídrom La Ligy tak má platnú zmluvu do júna 2028 s opciou na ďalšiu sezónu.

Flick prišiel do katalánskeho veľkoklubu v júli 2024. V uplynulej sezóne získal s tímom majstrovský titul a je krok od úspešnej obhajoby.

Definitívu môže získať už nadchádzajúci víkend, Barcelona nastúpi na pôde Osasuny Pamplona a jej prenasledovateľ v boji o prvenstvo Real Madrid na ihrisku Espanyolu Barcelona.

V Lige majstrov Katalánci vypadli vo štvrťfinále s Atleticom Madrid. Informovala o tom agentúra DPA.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Barcelonu povedie aj ďalší rok. Hansi Flick predĺžil s klubom zmluvu