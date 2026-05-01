Mourinho o návrate na lavičku Realu Madrid: Už som vo futbale nejakú dobu a som zvyknutý

TASR|1. máj 2026 o 16:02
Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho prezradil, že Real Madrid ho nekontaktoval s ponukou prevziať mužstvo.

Súčasný kormidelník Benficy Lisabon je podľa medializovaných správ na prvom mieste na zozname koučov, ktorí by mohli od budúcej sezóny prevziať Real.

Mourinho už „Biely balet“ viedol v rokoch 2010-2013. „Už som vo futbale nejakú dobu a na podobné špekulácie som zvyknutý.

Od Realu neprišlo nič a ja mám ešte na rok platnú zmluvu. To je všetko,“ odpovedal na otázky o prípadnom prestupe Mourinho podľa AFP.

