Lipsko ticho exceluje v Bundeslige. Priviedlo viac ako tucet mladíkov, najviac žiari Diomande

BERLÍN. Nemecký futbalový klub RB Lipsko, ktorý zatienil explozívny štart Bayernu Mníchov do novej sezóny, si v I. bundeslige vedie veľmi dobre.
Po úvodnej prehre 0:6 s Bavormi získali 22 z možných 24 bodov a v sobotu cestujú do Hoffenheimu ako druhý tím tabuľky, na lídra strácajú päť bodov.
Bez účasti v európskych súťažiach mali čas na adaptáciu nových posíl. Po odchode hviezd ako Xavi Simons, Benjamin Šeško a Lois Openda priviedli viac ako tucet mladých talentov. Tréner Ole Werner, ktorý prišiel z Werderu Brémy, pomohol tímu rýchlo sa zžiť.
"Prekvapilo nás, ako rýchlo sa tím zjednotil po prvej prehre. Víťazstvá priniesli sebavedomie a tím sa stáva dobre fungujúcim strojom," povedal generálny riaditeľ Johann Plenge.
Najvýraznejšou posilou je 18-ročný Yan Diomande, ktorý prišiel za 20 miliónov eur zo španielskeho Leganés a v posledných dvoch zápasoch zaznamenal dva góly a tri asistencie. "Už sme vedeli, že je to top talent s pevným charakterom," dodal Plenge.
Medzi hráčov, na ktorých treba dávať v nemeckej bundeslige pozor, patrí aj 24-ročný nigérijský útočník Victor Boniface z Werderu Brémy, ktorý je v klube na hosťovaní z Leverkusenu.
Boniface zatiaľ neskóroval, no jeho prínos pre tím je podľa neho viac než len góly a asistencie. "Ľudia sa sústreďujú na to, kto neskóroval, ale ak sledujete zápas, vidíte, čo som tímu dal," povedal Boniface.