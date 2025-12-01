Rayo sa nedokázalo otriasť z prehry so Slovanom. Nevyhralo už vo štvrtom zápase v rade

La Liga - 14. kolo
Rayo Vallecano - Valencia 1:1 (1:0)
Gól: 37. Mendy - 64. Lopez
Futbalisti madridského Rayo Vallecano remizovali v dohrávke 14. kola španielskej La Ligy na domácej pôde s Valenciou 1:1.
Domáci tak čakajú na víťazstvo už štyri zápasy, naposledy prehrali vo štvrtok v zápase Konferenčnej ligy so Slovanom Bratislava.
Skóre zápasu otváral v 37. minúte domáci Nobel Mendy, no v druhom dejstve sa v 64. minúte presadil Diego Lopez.
Domáci figurujú na 9. mieste tabuľky, trápiaci sa hostia sú až na 15. mieste, len dva body nad pásmom zostupu.