Aká je budúcnosť Rashforda? Na sto percent chce hrať za United, hovorí Rooney

Rashfordova zmluva o hosťovaní obsahuje aj výkupnú klauzulu v hodnote 40 miliónov libier, no podľa španielskeho kouča ešte nie je o ničom rozhodnuté.

„Teraz je to ťažké naplánovať. Cíti sa pohodlne a lepšie. V utorok odohral fantastický zápas. Ak je šťastný on, sme šťastní aj my. Potom to, samozrejme, závisí od okolností a od toho, čo sa stane v nasledujúcich týždňoch,“ pokračoval Emery.

Historicky najlepší strelec United Wayne Rooney si myslí, že Rashford, ktorý do februára strávil v Manchestri celú profesionálnu kariéru, by návrat na Old Trafford privítal.

„Na sto percent chce hrať za Manchester United. Je to fanúšik Manchestru. Za posledných 18 mesiacov to bolo ťažké. Potreboval hrať a bolo jasné, že po zvyšok sezóny nebude. V ideálnom svete by chcel hrať a zanechať odkaz v Manchestri United. Či sa to stane, to neviem, ale rád by som to videl,“ citovala Rooneyho agentúra DPA.