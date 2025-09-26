    Ťažká rana pre Barcelonu, zranili sa dvaja hráči zo základnej zostavy. V bráne bude Szczesny

    Raphinha v drese FC Barcelona. (Autor: TASR/AP)
    V stredu vyzve v Lige majstrov Paríž Saint-Germain.

    BARCELONA. Futbalistom FC Barcelona vypadli v piatok dvaja hráči pre zranenie. Katalánsky klub nemôže v najbližších zápasoch, vrátane stredajšieho stretnutia Ligy majstrov proti Parížu St. Germain, počítať s krídelníkom Raphinhom a brankárom Joanom Garciom.

    Dvadsaťosemročný brazílsky útočník vynechá tri týždne pre zranenie zadného stehenného svalu. Utrpel ho vo štvrtkovom ligovom zápase na pôde Ovieda (3:1).

    Vrátiť by sa mal 26. októbra v El Clasicu na Estadio Santiago Bernabeu.

    Španielsky gólman Garica zasa utrpel zranenie menisku v ľavom kolene a chýbať by mal štyri až šesť týždňov.

    Jeho tímu dlhodobo chýba brankárska jednotka Marc-Andre ter Stegen, ktorý mal navyše toto leto s tímom nezhody v súvislosti s dĺžkou absencie a financiami.

    Do bránky Barcelony by sa teda mal po vyše piatich mesiacoch vrátiť Wojciech Szczesny.

    Vrátiť sa má aj krídelník Lamine Yamal, ktorého trápilo zranenie slabín a naposledy hral za klub koncom augusta. Samotný Yamal to potvrdil na sociálnej sieti Instagram.

    Jeho tím je momentálne druhý v tabuľke a na Real Madrid stráca dva body. Svoje účinkovanie v Lige majstrov začal výhrou 2:1 na pôde Newcastlu. Informácie priniesla agentúra AFP.

