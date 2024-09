Nečakaný koniec. Majster sveta a štvornásobný víťaz Ligy majstrov ukončil futbalovú kariéru

Varane začal svoju klubovú kariéru vo francúzskom klube Lens a v roku 2011 prestúpil do Realu Madrid, kde odohral 360 zápasov a získal tri tituly v La Lige a štyri trofeje v Lige majstrov počas obdobia plného trofejí.

V júli prestúpil do klubu Serie A Como, kde pri svojom debute utrpel vážne zranenie kolena.

„Nič neľutujem, nič by som nemenil. Vyhral som viac, ako som si mohol čo i len vysnívať, ale okrem ocenení a trofejí som hrdý na to, že bez ohľadu na všetko som sa držal svojich zásad byť úprimný a snažil som sa všade zanechať to najlepšie.