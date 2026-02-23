Rodina je viac ako futbal. Karibský ostrov pôjde na MS s novým trénerom

Pri futbalistoch Curacaa skončil z osobných dôvodov holandský tréner Dick Advocaat, ktorý reprezentáciu malého ostrovného štátu doviedol k prvej účasti na majstrovstvách sveta. Nahradí ho jeho krajan Fred Rutten. Informovali o tom médiá.
Podľa nich Advocaat odstúpil kvôli zdravotnému stavu dcéry. "Vždy som hovoril, že rodina je viac ako futbal. Takže bolo vopred dané, ako sa rozhodnem. Nič to však nemení na tom, že mi Curacao bude chýbať, "uviedol Advocaat.
Dvadsaťsedemročný Advocaat viedol reprezentáciu Curacaa dva roky. Na šampionáte, ktorý sa v lete uskutoční v Mexiku, USA a Kanade, by sa stal najstarším trénerom v histórii majstrovstiev sveta.
Curacao sa na turnaji predstaví v Skupine E. V prvom stretnutí nastúpi proti Nemecku, potom sa stretne s Ekvádorom a Pobrežím Slonoviny.