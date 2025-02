S tímom neodletel. Obranca Dortmundu vynechá úvodný zápas baráže

DORTMUND. Ramy Bensebaini bude chýbať v zostave futbalistov Borussie Dortmund v utorkovom prvom zápase play off o osemfinále Ligy majstrov na ihrisku Sportingu Lisabon.

Namiesto Alžírčana by mal na ľavej strane obrany dostať príležitosť Daniel Svensson. Bensebaini má svalové problémy a s tímom do Portugalska neodletel.

Deň pred stretnutím to potvrdil kouč žlto-čiernych Niko Kovač s tým, že do víkendového bundesligového duelu proti VfL Bochum by už mohol byť fit.