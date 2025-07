Poliaci sú favorit, no prišli o eso. Nebudem prezrádzať slabiny Žiliny, tvrdí kouč

Pre Papszuna ide o tretiu kvalifikáciu do pohárovej Európy. V dvoch predchádzajúcich prípadoch Raków vypadol až v play off o Konferenčnú ligu, raz s belgickým Gentom a o rok neskôr s pražskou Slaviou.

Zo žilinského tábora znelo, že ide o nemilosrdný žreb. Raków je papierový favorit, no podľa Papszuna je aj slovenský celok ťažký oriešok.

„Ich tím hrá v rámci špecifickej štruktúry. Určite na to budeme pripravení. Ku každému súperovi pristupujeme opatrne, ale najdôležitejší je náš výkon," vraví poľský tréner.

Žilina je agresívny súper, varuje

„Myslím si, že v tejto fáze kvalifikácie čelíme náročnému súperovi, ktorý má systém podobný tomu nášmu. Takže sa obaja budú prelínať. Je to štýl založený skôr na priamej hre.

Tréner Staňo, ktorého poznáme z Ekstraklasy, tiež uprednostňuje kombinačnú hru. Je to tím, ktorý je veľmi agresívny. Pôjdu do tvrdých súbojov. Nebudem prezrádzať žiadne slabiny, ale treba priznať, že je to súper so silnými stránkami vpredu a má dobre technicky pripravených hráčov," vraví Papszun.