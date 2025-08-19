Leao vynechá úvodný duel AC Miláno v Serii A. Jeho stav posudzujú na dennej báze

MILÁNO. Portugalský futbalový reprezentant Rafael Leao vynechá úvodný ligový zápas talianskeho AC Miláno proti Cremonese. Dvadsaťšesťročného krídelníka vyradilo z hry zranenie lýtka.
Milánsky klub v utorok uviedol, že Leao utrpel natiahnutie pravého lýtka počas nedeľňajšieho víťazstva 2:0 v Talianskom pohári nad Bari.
„Hráč nebude k dispozícii proti Cremonese a jeho stav bude posudzovaný na dennej báze pred nasledujúcim zápasom s Lecce,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie AC Miláno.
Leao opustil ihrisko v dueli s Bari krátko po tom, ako v 14. minúte otvoril skóre na San Sire.
„Rossoneri“ budú v 1. kole Serie A čeliť nováčikovi súťaže v sobotu na domácej pôde.
Pod vedením nového trénera Massimiliana Allegriho si chcú napraviť chuť po minulej sezóne, v ktorej obsadili 8. miesto a neprebojovali sa do európskych pohárových súťaží.