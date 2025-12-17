Flamengo sa hviezdneho PSG nezľaklo. Duel o Interkontinentálny pohár vyvrcholil v penaltách

Interkontinentálny pohár - finále
Paríž St. Germain - Flamengo 2:1 po penaltách (1:1)
Góly: 38. Kvaracchelija - 62. Jorginho (z 11 m)
Rozstrel: de la Cruz 0:1, Vitinha 1:1, Saul Niguez nedal, Dembele nedal, Pedro nedal, Nuno Mendes 2:1, Leo Pereira nedal, Barcola nedal, Luiz Araujo nedal
Rozhodovali: Elfath - Parker, Atkins (všetci USA), ŽK: Ruiz, Vitinha, Pacho - Jorginho, Alex Sandro, Pulgar, Plata, Saul Niguez, Juninho (mimo ihriska)
Diváci: 42.150
PSG: Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz (106. Ndjantou) - Lee Kang-in (35. Mayulu, 64. Barcola), Kvaracchelija (90. Mbaye), Doue (78. Dembele)
Flamengo: Rossi - Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro - Pulgar (75. de la Cruz), Jorginho (75. Saul Niguez) - Carrascal (56. Pedro), de Arrascaeta (75. Everton), Plata (107. Samuel Lino) - Bruno Henrique (90.+2 Luiz Araujo)
Futbalisti Paríža St. Germain sa stali víťazmi Interkontinentálneho pohára FIFA 2025.
Úradujúci šampión Ligy majstrov zvíťazil v stredajšom finálovom dueli v katarskom Al-Rajáne nad brazílskym tímom CR Flamengo 2:1 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas skončil po riadnom hracom čase i predĺžení nerozhodne 1:1.
Interkontinentálny pohár spája víťazov kontinentálnych turnajov, pričom francúzsky klub ako víťaz európskej Ligy majstrov postúpil priamo do finále.
Brazílsky zástupca musel na ceste do finále zdolať dvoch súperov. Najskôr v „Derby Amerík“ pokoril mexický Cruz Azul 2:1 a potom v tzv. Challenger Cupe zvíťazil aj nad egyptským Pyramids FC 2:0.
Priebeh zápasu PSG - Flamengo
I. polčas:
PSG mal v prvom polčase herne navrch. V 9. minúte ešte gól Ruiza po zásahu VAR neplatil, ale v 37. minúte sa už víťaz LM po rýchlej akcii ujal vedenia.
Mayulu, ktorý nahradil na ihrisku zraneného Lee Kang-ina, poslal z pravej strany prudký prízemný center do súperovej šestnástky, kde ho brankár Rossi stlmil len pred nohy Kvaraccheliju a ten nemal problém upratať loptu do brány - 1:0.
Flamengo odpovedalo zblokovanou strelou de Arrascaetu a hlavičkou Pulgara, ktoré však mierili mimo troch žrdí.
II. polčas:
Zvýšená aktivita sa vyplatila brazílskemu tímu po hodine hry, keď Marquinhos fauloval vo vlastnej šestnástke de Arrascaetu a rozhodca nariadil po verdikte VAR penaltu, z ktorej Jorginho vyrovnal.
Parížania reagovali mohutným tlakom, dobrú šancu nevyužili Mendes s Dembelem a v nadstavenom čase zaváhal v päťke osamotený Marquinhos.
Predĺženie + rozstrel:
V predĺžení nezakončili presne ani Dembele a Barcola a tak prišiel na rad jedenástkový rozstrel.
V ňom hráči Flamenga nepremenili štyri pokusy, kým Parížania len dva a tešili sa tak zo zisku trofeje.