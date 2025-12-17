Flamengo sa hviezdneho PSG nezľaklo. Duel o Interkontinentálny pohár vyvrcholil v penaltách

Fotka zo zápasu Paríž St. Germain - Flamengo.
Fotogaléria
Fotka zo zápasu Paríž St. Germain - Flamengo. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|17. dec 2025 o 20:51
Po riadnom hracom čase a predĺžení bol stav zápasu 1:1.

Interkontinentálny pohár - finále

Paríž St. Germain - Flamengo 2:1 po penaltách (1:1)

Góly: 38. Kvaracchelija - 62. Jorginho (z 11 m)

Rozstrel: de la Cruz 0:1, Vitinha 1:1, Saul Niguez nedal, Dembele nedal, Pedro nedal, Nuno Mendes 2:1, Leo Pereira nedal, Barcola nedal, Luiz Araujo nedal

Rozhodovali: Elfath - Parker, Atkins (všetci USA), ŽK: Ruiz, Vitinha, Pacho - Jorginho, Alex Sandro, Pulgar, Plata, Saul Niguez, Juninho (mimo ihriska)

Diváci: 42.150

PSG: Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz (106. Ndjantou) - Lee Kang-in (35. Mayulu, 64. Barcola), Kvaracchelija (90. Mbaye), Doue (78. Dembele)

Flamengo: Rossi - Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro - Pulgar (75. de la Cruz), Jorginho (75. Saul Niguez) - Carrascal (56. Pedro), de Arrascaeta (75. Everton), Plata (107. Samuel Lino) - Bruno Henrique (90.+2 Luiz Araujo)

Futbalisti Paríža St. Germain sa stali víťazmi Interkontinentálneho pohára FIFA 2025.

Úradujúci šampión Ligy majstrov zvíťazil v stredajšom finálovom dueli v katarskom Al-Rajáne nad brazílskym tímom CR Flamengo 2:1 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas skončil po riadnom hracom čase i predĺžení nerozhodne 1:1.

Interkontinentálny pohár spája víťazov kontinentálnych turnajov, pričom francúzsky klub ako víťaz európskej Ligy majstrov postúpil priamo do finále.

Brazílsky zástupca musel na ceste do finále zdolať dvoch súperov. Najskôr v „Derby Amerík“ pokoril mexický Cruz Azul 2:1 a potom v tzv. Challenger Cupe zvíťazil aj nad egyptským Pyramids FC 2:0.

Fotogaléria zo zápasu Paríž St. Germain - Flamengo (Interkontinentálny pohár - finále)
Hráč Fabian Ruiz z PSG sa teší po góle počas finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe.
Hráči PSG sa tešia po góle spoluhráča Chviču Kvaraccheliju počas finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe.
Hráč Chviča Kvaracchelija z PSG sa teší z gólu počas finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe.
Hráč Nuno Mendes (vľavo) z PSG a Guillermo Varela z CR Flamengo počas finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe.
8 fotografií
Hráč Fabian Ruiz z PSG sa teší po góle počas finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe.Hráč Joao Neves (vľavo) z PSG a Jorginho z CR Flamengo počas finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe.Hráč Jorginho z Flamenga sa teší z gólu počas finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe.Hráč Jorginho z Flamenga strieľa gól počas finále Interkontinentálneho pohára FIFA Paríž St. Germain - CR Flamengo v katarskej Dauhe.

Priebeh zápasu PSG - Flamengo

I. polčas:

PSG mal v prvom polčase herne navrch. V 9. minúte ešte gól Ruiza po zásahu VAR neplatil, ale v 37. minúte sa už víťaz LM po rýchlej akcii ujal vedenia.

Mayulu, ktorý nahradil na ihrisku zraneného Lee Kang-ina, poslal z pravej strany prudký prízemný center do súperovej šestnástky, kde ho brankár Rossi stlmil len pred nohy Kvaraccheliju a ten nemal problém upratať loptu do brány - 1:0.

Flamengo odpovedalo zblokovanou strelou de Arrascaetu a hlavičkou Pulgara, ktoré však mierili mimo troch žrdí.

II. polčas:

Zvýšená aktivita sa vyplatila brazílskemu tímu po hodine hry, keď Marquinhos fauloval vo vlastnej šestnástke de Arrascaetu a rozhodca nariadil po verdikte VAR penaltu, z ktorej Jorginho vyrovnal.

Parížania reagovali mohutným tlakom, dobrú šancu nevyužili Mendes s Dembelem a v nadstavenom čase zaváhal v päťke osamotený Marquinhos.

Predĺženie + rozstrel:

V predĺžení nezakončili presne ani Dembele a Barcola a tak prišiel na rad jedenástkový rozstrel.

V ňom hráči Flamenga nepremenili štyri pokusy, kým Parížania len dva a tešili sa tak zo zisku trofeje.

Interkontinentálny pohár - pavúk play-off

Fotka zo zápasu Paríž St. Germain - Flamengo.
Fotka zo zápasu Paríž St. Germain - Flamengo.
dnes 20:51
